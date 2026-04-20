Las obras de García Lorca, en Santiago, levantan hoy su suspensión: "Hubo que dotar más recursos de los previstos"

La Xunta de Goberno Local de Santiago viene de autorizar la modificación del proyecto para la reorganización integral de la rúa de García Lorca. Adjudicada el 30 de junio de 2025 por 1.082.727 euros, el 22 de agosto se autorizó su inicio y con la previsión de darse por finalizada el 22 de febrero de 2027.

Sin embargo, este mes de enero fue adjudicada la modificación del proyecto tras detectarse una canalización de fibrocemento para el sistema de alumbrado público de unos 600 metros de longitud recubierta en su totalidad de hormigón. Una circunstancia "excepcional" que complicaba la gestión del residuo de amianto, "ademais da propia tubaxe de fibrocemento, o formigón en contacto directo con ela debe considerarse igualmente contaminado" explicaba la portavoz del gobierno municipal, Míriam Louzao.

Dadas estas complicaciones, se concluyó con la necesidad de elaborar un proyecto modificado para recoger la gestión de este residuo no previsto y reduciendo al máximo los metros de canalización del alumbrado afectado por la ejecución de las obras, que serían 230 de los 600 iniciales.

Tras los informes favorables del Servicio de Contratación, del 27 de enero, y de la Asesoría Jurídica, del 12 de febrero, la Xunta de Goberno Local acordó autorizar la redacción del modificado del Servicio de Proyectos y Obras en la reunión del 23 de febrero de este mismo año. El proyecto modificado, entregado el 17 de marzo, fue notificado a la empresa contratista que presentó alegaciones, aunque no fueron aceptadas por los informes técnicos.

Finalmente, y tras cuatro meses de parálisis de obras, la Xunta de Goberno acaba de aprobar esta mañana el modificativo que tiene un presupuesto de 117.993 euros y que ampliará el plazo de ejecución en dos meses la finalización de las obras, el 22 de abril de 2027.

La portavoz del gobierno municipal, Míriam Louzao, explicó también que hoy se levantaría la suspensión de la obra para que se reinicien los trabajos.

"Perfectamente comprensible" la preocupación del vecindario

"Recolléronse todas as peticións para minimizar os problemas. Mantivéronse abertas durante todo este tempo varias canles de comunicación para que as persoas afectadas puidesen contactar co Concello e foron constantes os contactos coa presidencia da Asociación do Barrio", señalaba Louzao quien apuntaba que era "perfectamente comprensible" la preocupación de las vecinas y vecinos sobre las molestias sufridas y la paralización de la obra, "acrecentada por esta situación imprevisible e por todos estes trámites burocráticos que houbo que facer para poder darlle solución".

De igual modo, entiende que exista "certo malestar" debido al tiempo que se esperó por esta intervención, "para a que houbo que dotar máis recursos dos previstos no mandato anterior para adaptala ás necesidades reais".