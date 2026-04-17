La Policía Nacional de Santiago atendió a 8.000 personas en la Praza do Obradoiro
En las oficinas de la rúa Rodrigo de Padrón han atendido 4.000 personas tras el incendio en la comisaría. El PP de Santiago critica que trabajan "a la intemperie" mientras que desde el gobierno local confirman el acuerdo para el uso de un local municipal
Te podría interesar: Santiago no recicla bien los voluminosos: el 62% se deja en la calle sin avisar para su retirada
Tras el incendio el pasado 12 de febrero en la comisaría de la Policía Nacional de Santiago, el cuerpo de seguridad se tuvo que desplazar hacia dos sitios: el primero fue enfrente de la comisaría, en la rúa Rodrigo de Padrón, para atender los trámites y peticiones de la ciudadanía; el otro en la Praza do Obradoiro donde mediante dos furgones realizan expediciones de DNI y pasaportes.
El líder del PP de Santiago, Borja Verea, ha denunciado que los policías continúan trabajando "a la intemperie" dos meses después del incendio y que "hay decenas de alternativas muchas más dignas".
En una rueda de prensa celebrada este viernes, el popular ha alertado de la situación de los agentes de la capital gallega: "no es normal esta solución provisional que se está alargando. Haga frío, calor, llueva o haga sol, los ciudadanos esperan a la intemperie y la policía está encajada en dos furgonetas".
Así, ha señalado que en estas semanas pasaron 8.000 personas por "este campamento improvisado y sin las más mínimas condiciones de intimidad", mientras que por el edificio situado frente a la comisaría atendieron a otras 4.000.
"Estamos ante otro ejemplo más de esa desconexión total de Goretti Sanmartín con la ciudad. Un problema que tiene ante sus narices, porque solo tiene que mirar a la izquierda cuando entra a Raxoi", ha remarcado.
Uso de un local municipal
El gobierno local aclaró que estuvo "a disposición" de la Policía Nacional y de la Delegación del Gobierno desde "el primer momento en que se produjo el incendio" y la propia alcaldesa, Goretti Sanmartín, afirma que estuvo en contacto con la comisaría y demás autoridades.
En ese sentido, este mismo viernes, han comunicado que el Concello de Santiago acordó con la Policía Nacional el uso de un local municipal "atendiendo a las necesidades que formularon".