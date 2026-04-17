Las obras de la calle García Lorca, en Santiago, sin fecha para ser retomadas cuatro meses después

Los vecinos de la calle García Lorca, en Santiago de Compostela, llevan cuatro meses esperando a que se reinicien las obras de reurbanización de la vía. Unos trabajos que, según ha explicado esta mañana la alcaldesa, Goretti Sanmartín, se retomarán "en breve".

La obra, con un presupuesto de 1.082.727,54 euros y un plazo de ejecución de 16 meses, comenzó el pasado mes de agosto y se paralizó a mediados de diciembre. Los trabajos ya habían sido pospuestos en 2022 debido a la pandemia, que provocó un incremento de precios e hizo que el presupuesto inicial quedase desfasado.

El Gobierno local se vio obligado a rescindir el contrato y en octubre de 2024, la Xunta de Goberno Local dio el visto bueno al proyecto reformado, con los precios actualizados y la revisión técnica hecha. En diciembre, se licitó y poco más de medio año después comenzaban los trabajos.

La aparición de una tubería con la que "non se contaba" provocó la paralización de la obra en diciembre. El Ejecutivo local tuvo que rehacer el proyecto con "algunhas modificacións importantes", según explicó Sanmartín, que concretó que la empresa presentó alguna alegación.

El proceso se alargó y todavía no hay fecha para que se reinicie la obra. "Espero que en breve poidamos aprobar definitivamente esta modificación do contrato e que se poidan retomar as obras. En todo caso, entendo perfectamente a incomodidade da veciñanza respecto a unha obra que se prolonga no tempo máis do debido", reconoció Sanmartín.

La alcaldesa, además, aseguró este viernes que hubo juntanzas vecinales y teléfonos y contactos a los que dirigirse para trasladar las quejas y dudas respecto a los trabajos. Precisamente, una de las críticas que el PP y el PSOE han trasladado: la falta de información a los residentes en la zona.

Críticas de PP y PSOE

El portavoz del PP local, Borja Verea, se reunió ayer con los vecinos afectados por las obras en la calle García Lorca. Verea calificó de "inaceptable" la situación en la que se encuentran los residentes y acusó de "falta de respeto" por parte del Gobierno local el hecho de que "no los están informando".

"Antes de Navidad paralizan las obras, desaparece la empresa y dejan la calle en un estado tercermundista y que da vergüenza ajena", aseguró el líder del PP de Santiago, que lamentó que cuando finalmente se inicia la obra de esta demanda histórica de la vecindad "lo que se encuentran es una auténtica chapuza".

Acompañando a Verea se encontraba la presidenta de la Asociación de Veciños de Guadalupe, Isolina Barreiro, que explicó que los vecinos "están muy indignados" porque la obra comenzó en septiembre de 2025 en vez de en mayo de 2023 y después se paralizó a mediados de diciembre.

"No tenemos ninguna información de lo que está pasando", aseguró Barreiro, que añadió: "Fueron retirando material y vallado hasta dejar la calle completamente abandonada". La representante vecinal lamentó que sean los residentes los que sufren las consecuencias.

La edil socialista Marta Abal denunció a su vez el martes 14 la situación de parálisis de las obras en esta calle del barrio de A Guadalupe que, en principio, deberían haber sido de un mes: "Cumplido ese plazo, la realidad que presenta hoy la calle es de abandono, sin actividad visible y sin información sobre cuándo se van a retomar los trabajos".

Abal acusó al Ejecutivo local de falta de planificación y de gestión y le pidió más información para los vecinos. "Es imprescindible que se comunique una fecha concreta para la reactivación de las obras y que se presente un calendario realista adaptado a la actuación actual", concluyó la concejala.