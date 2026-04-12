Cortes de tráfico en Santiago de Compostela: afectarán cuatro noches al túnel do Hórreo

El túnel do Hórreo de Santiago de Compostela sufrirá cortes de tráfico durante la próxima semana. Las restricciones al paso de vehículos se producirán por la noche, por lo que la previsión es que apenas afecten a la circulación.

Los cortes de tráfico se producirán desde la noche del lunes 13 hasta la madrugada del viernes 16 de abril. El ayuntamiento concreta que las horas en las que habrá restricciones serán desde las 22:00 horas hasta las 06:00 horas.

El objetivo de los cortes es facilitar las tareas de mantenimiento que tiene previsto hacer la empresa concesionaria. Así, los trabajadores dispondrán de tiempo durante cuatro noches consecutivas (lunes, martes, miércoles y jueves) para realizar los trabajos.

El ayuntamiento informa de que en ningún momento coincidirán cortes simultáneos de los dos tubos. Los operarios, de esta forma, podrían cortar solo uno y, una vez abierto al tráfico, proceder a cortar el otro.