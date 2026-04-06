Mañana accidentada en Santiago: cuatro heridos leves y retenciones en la AG-56 tras dos colisiones

Dos accidentes ocurridos a primera hora de este lunes en Santiago de Compostela han provocado grandes retenciones y han dejado a cuatro heridos leves. Las colisiones se produjeron sobre las 07:30 horas en la AG-56 a la altura de Laraño, en el kilómetro 3 de la vía dirección Santiago.

Dos vehículos chocaron esta mañana en la autovía en una jornada en la que muchas personas regresan al trabajo después del puente de Semana Santa. Un particular dio la voz de alarma a las 07:30 horas al 112 Galicia, asegurando que había un accidente con varios coches implicados.

La conductora de uno de los vehículos afectados también se puso en contacto con el 112 señalando que habían colisionado dos turismos por alcance y que había una persona herida, según recoge Europa Press.

Efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de Protección Civil de Ames, los profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y personal del servicio de mantenimiento de carreteras se desplazaron hasta el lugar.

Precisamente, fuentes de la Guardia Civil han concretado que se han producido dos colisiones diferentes: una con tres coches implicados a la altura del kilómetro 3,200, en Ames, y otra con dos vehículos en el kilómetro 3,300. Cuatro personas han resultado heridas de carácter leve.

Las colisiones provocaron importantes retenciones, con tráfico lento entre los kilómetros 6.5 y 3.2 en dirección a Santiago de Compostela. Los agentes de tráfico cortaron en un primer momento el carril izquierdo de la vía, pero finalmente lo cortaron completamente, desviando los coches por la salida 3.

La autovía fue reabierta a las 09:55 horas y el tráfico ya se ha normalizado.