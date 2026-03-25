Dos detenidos por robos de joyas y dinero en viviendas en Santiago el pasado diciembre

Dos personas detenidas por robos de joyas y dinero en viviendas en Santiago en diciembre Cedida

El Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Santiago de Compostela, en colaboración con la Guardia Civil del Puesto Principal de Milladoiro - Ames, ha detenido a dos personas como presuntas autoras de varios delitos de robos en viviendas.

La investigación, tutelada por el Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción, Plaza nº 2 de Santiago de Compostela, se inició a raíz de la comisión de varios robos con fuerza en viviendas el pasado mes de diciembre.

En el transcurso de la misma, los agentes actuantes averiguaron que los hechos eran cometidos por miembros de un grupo criminal asentado en Cataluña, desde donde se desplazaban a distintos puntos de la geografía nacional, permaneciendo en cada lugar varias semanas para cometer los ilícitos.

El modus operandi consistía en trasladarse durante el día a zonas residenciales próximas a ciudades o pueblos para localizar posibles objetivos. Una vez seleccionados, realizaban un estudio de los accesos y de las posibles vías de escape.

Posteriormente, generalmente al anochecer, se desplazaban en vehículo hasta una zona cercana. El conductor permanecía en su interior realizando labores de vigilancia, mientras que el resto del grupo, tras comprobar que no había moradores en el interior, accedía a la vivienda y registraba las habitaciones principales en busca, principalmente, de joyas y dinero en efectivo.

Tras lograr su objetivo, regresaban al vehículo y se trasladaban a otro domicilio, en ocasiones en las proximidades del anterior, llegando a cometer dos o tres robos en pocas horas.

Como resultado del trabajo de campo, los agentes lograron identificar y localizar a dos de los integrantes del grupo, así como recuperar una gran cantidad de las joyas sustraídas.

Ingreso en prisión

La Guardia Civil procedió a la detención de estas dos personas como presuntas autoras de varios delitos de robo con fuerza y de un delito de pertenencia a grupo criminal, así como a la incautación de los efectos encontrados.

Los detenidos, junto con las diligencias, fueron puestos a disposición del citado Tribunal, decretando la Autoridad Judicial su ingreso en un centro penitenciario.

Las joyas recuperadas fueron devueltas a sus legítimos propietarios, quedando aún una gran cantidad sin entregar. Por ello, si alguna persona considera que alguna de las que aparecen en la fotografía puede ser de su propiedad, puede acudir a las dependencias del ETPJ de Santiago de Compostela para su reconocimiento y recuperación. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.