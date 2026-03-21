Alarma en Santiago: denuncian una oleada de vertederos ilegales con basura y escombros por toda la ciudad

Un vertedero al aire libre en Santiago de Compostela PP de Santiago de Compostela

La situación empieza a desbordarse en Santiago de Compostela. La proliferación de vertederos ilegales en distintos puntos del municipio ha encendido las alarmas, con acumulaciones de residuos que crecen sin control y generan preocupación entre vecinos y oposición.

El Partido Popular de Santiago ha denunciado públicamente este problema, alertando de una “preocupante proliferación de escombreras” en los últimos años y señalando directamente a la gestión del gobierno local como responsable de la situación.

Uno de los ejemplos más impactantes se encuentra en la parroquia de Laraño, donde una pista deportiva abandonada se ha transformado en un vertedero incontrolado. En este punto se acumulan escombros de obra, electrodomésticos y muebles, en una imagen que evidencia la falta de control sobre estos espacios.

Otra foto del vertedero improvisado de Laraño

También en el Ensanche

Pero el problema va más allá. Según denuncia el PP, estos focos de basura no son casos aislados, sino una realidad cada vez más extendida. Incluso en zonas céntricas como el Ensanche, es frecuente encontrar residuos desbordando los contenedores, lo que apunta a un deterioro generalizado de la gestión de residuos en la ciudad.

Los populares apuntan además a un posible efecto colateral del sistema actual del punto limpio del Tambre. La limitación en el volumen de residuos que se pueden depositar sin coste estaría empujando a particulares a recurrir a vertederos ilegales para evitar gastos, especialmente tras pequeñas obras domésticas.

El resultado, advierten, es un problema creciente con consecuencias ambientales, urbanísticas y sanitarias. Por ello, el PP exige una actuación urgente: identificar todos los puntos afectados, retirar de inmediato los residuos, instalar señalización disuasoria y revisar el modelo del punto limpio para evitar que siga alimentando estas prácticas.