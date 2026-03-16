Un cliente se va sin pagar en un restaurante de Santiago tras alegar que iba a buscar su cartera al coche

El pasado jueves, 13 de marzo, el restaurante Ramen Okaeri de Santiago, ubicado en plena entrada de la rúa das Orfas, vivió una situación engorrosa después de que un cliente abandonara el local sin pagar. Según explican desde el establecimiento, el hombre había terminado de comer y, en el momento de pagar la cuenta, aseguró que tenía la cartera en el coche.

Uno de los trabajadores del restaurante se ofreció a acompañarlo al vehículo para que pudiera recogerla. Sin embargo, en cuanto el cliente salió del local, echó a correr y se escapó sin pagar.

El propio restaurante decidió compartir las imágenes del incidente para alertar a otros profesionales de la hostelería de la zona para que estuvieran atentos y evitar vivir una situación similar y sufrir "pérdidas innecesarias".

Además, desde el establecimiento comentan que al día siguiente volvieron a ver al cliente fugado en la calle "por casualidad". "Vi que estaba dando dinero a una persona sin hogar, una situación que nos dejó con sentimientos encontrados" explican ya que "por un lado está el perjuicio que nos causó, pero por otro fue una escena que nos sorprendió bastante".