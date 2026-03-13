Una persona resulta herida tras el choque entre dos coches en Arzúa (A Coruña)

Una persona ha necesitado atención sanitaria este viernes tras sufrir un accidente en Arzúa. El siniestro se produjo sobre las 13:30 horas en la parroquia de Vilantime, en Pedrosa, tras el choque de dos vehículos en el cruce de Maroxo.

Un particular fue quien dio aviso al 112 Galicia, que movilizó a Urxencias Sanitarias, Bombeiros de Arzúa, Guardia Civil y Protección Civil. Una vez llegaron al punto del accidente, los bomberos excarcelaron a uno de los implicados que había resultado herido y posteriormente fue trasladado a un centro sanitario.