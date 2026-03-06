El gobierno local de Santiago llevará a reunión la propuesta de la declaración de zona tensionada Quincemil

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha avanzado que irá a la Xunta do Goberno local del próximo lunes, 9 de marzo, la propuesta para la declaración de zona de mercado residencial tensionado de la ciudad después de que la Xunta de Galicia desestimara la solicitud el pasado mes de agosto por no responder "adecuadamente" al requerimiento del Instituto Galego da Vivienda e Solo para que completase la documentación presentada con la solicitud, alegando que incluía datos no oficiales.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación tras la celebración del acto de lectura de la declaración de la Corporación Municipal con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, y la entrega del Premio Xohana Torres.

La mandataria local ha explicado que ya están "terminados" los trabajos por parte del departamento de Urbanismo y será el propio concelleiro, Iago Lestegás, quien detalle los contenidos de la propuesta.

El propio concelleiro se reunió durante el mes de enero con la mesa sectorial de vivienda para evaluar la nueva documentación que el concello preparó para solicitar nuevamente a la Xunta la declaración como zona de mercado residencial tensionado.

Esta nueva solicitud describe el procedimiento preparatorio dirigido a la obtención de información relacionada con la situación del mercado residencial e incorpora datos procedentes de fuentes oficiales autonómicas y estatales que permiten conocerla con detalle.

Esos datos oficiales describen un incremento del precio del alquiler en Santiago, de más del 40% entre 2019 y 2024, de acuerdo con los datos del Observatorio de Vivienda de Galicia dependiente del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS): de 444,4 euros en 2019 a 623,3 euros en 2024.

"Esperemos que se sea aprobada de manera rápida por la propia Xunta", concluyó Sanmartín.