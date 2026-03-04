Santiago sobrepasará los 20 grados, pero con el regreso de las lluvias mañana

La primavera llegará por adelantado hoy a Santiago de Compostela, en donde se podrá disfrutar del buen tiempo. Los cielos estarán totalmente despejados y temperaturas agradables, donde las mínimas serán de ocho grados, mientras que las máximas superarán los 20, marcando 21 grados.

Sin embargo, desde MeteoGalicia informan de la llegada de una masa de aire africano a Galicia que, además de provocar una bajada de temperaturas en los próximos días, también hará bajar la calidad del aire a niveles malos en Santiago. La calima hará que los niveles de partículas (PM) se puedan ver incrementados.

Además, el buen tiempo ya tiene fecha de caducidad en la capital gallega: las precipitaciones volverán mañana. Aunque se espera una mañana con cielos nublados, por la tarde las lluvias ya se harán notar en la capital gallega, un mal tiempo que se extenderá hasta el fin de semana.

Finalmente, habrá una bajada de temperaturas, con mínimas sin cambios que serán superiores a los cinco grados, pero con máximas en descenso notable, con termómetros que pasarán de los 21 grados a los 10 grados.