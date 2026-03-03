Begoña Caamaño será la protagonista en la programación del 8M de Santiago

Esta mañana la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, junto con la directora del área de Políticas Sociocomunitarias, Clara Ortega, presentaron la programación por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, que homenajeará a la escritora, periodista y vecina de Santiago, Begoña Caamaño, a quien se le dedicará también el Día das Letras Galegas.

Las actividades arrancarán el viernes 6 de marzo, con la lectura de la declaración institucional que fue aprobada en el pleno por todos los miembros de la corporación. Ese mismo día, en el Pazo de Raxoi, acogerá otra edición de los Premios Xohana Torres.

El pleno de Santiago también aprobó por unanimidad el reconocimiento múltiple de 8 mujeres de Compostela: Clotilde Rodríguez Martul (foniatra), Mercedes Espiño (lingüista), María Loureiro (economista), Luisa Ríos (comerciante), Diana Parente (policía local), Isabel Castillo (abogada), Pilar Farjas (médica), y a título colectivo As fillas bravas de Momán, un proyecto formado por Patricia de Lorenzo González, Mónica García Pérez y Arantza González Villar.

La gala de los premios será el lunes 9 de marzo en el Teatro Principal, a las 19:00 horas, un evento que reconocerá "un grupo de mulleres diverso e representativo" de diferentes ámbitos, como el político, el comercial o el sanitario. "Creo que hai un abano suficientemente amplo e representativo do que significa, para unha Compostela feminista, o avance do empoderamento e que as mulleres sexan referentes para quen vén detrás", destacaba Sanmartín.

Relacionado con ese empoderamiento femenino, la Casa Xohana Torres acogerá diversas actividades relacionadas y diseñadas que tiene como objetivo principal el empoderamiento femenino y a referentes femeninos.

Begoña Caamaño, figura central del 8M de Santiago

Goretti Sanmartín presentó la programación de este 8 de marzo que se centrará en "unha persoa referente" y la persona escogida para dedicar el Día das Letras Galegas de este 2026, Begoña Caamaño, vecina de Compostela y que "ademais de ser escritora e xornalista foi unha importante activista, que deixou tamén un pouso relevante en numerosos artigos xornalísticos e artigos de opinión".

La alcaldesa ha definido que la intención fundamental de la escritora era "entender o feminismo como a gran loita de transformación social, atravesada por diferentes loitas xustas e causas importantes, como poden ser a defensa da xustiza social e, sobre todo, a denuncia da situación na que viven moitas nenas e moitas mulleres en diferentes lugares do planeta".

En el cartel de la programación, además de aparecer la figura de Begoña Caamño, también se puede leer el lema Tecer redes, escribir o futuro, que inisiste en "mostrar solidariedade, que nestes momentos faga fronte á opresión e se posicione de maneira clara, defendendo que os dereitos conquistados non dean ningún paso atrás, senón que continúen avanzando". Goretti Sanmartín también explicaba que el lema, en sí, era un juego con la palabra "escribir", uniendo la faceta de escritora de Begoña y en la idea de construir el futuro, "na idea de tecer redes, está a maneira que temos de construír e escribir como sería o futuro".

Cartel de la programación del 8M de 2026 de Santiago Quincemil

La regidora también señalaba que las actividades que forman parte de la programación tiene como objetivo ser un proceso participativo, de memoria y de creación de futuro, "reivindicamos a palabra, a cultura e a escrita como ferramentas de transformación social".

El cartel estará expuesto en mupis y en autobuses urbanos que ya están circulando por la ciudad, "queremos que a xente coñeza como antesala do que vai se logo o no mes de maio e que vaia fixando lemas prinicipais na imaxe de Begoña", mencionaba Sanmartín referido al Día das Letras Galegas.

El cartel se puede descargar para poder lucirlo en comercios, espacios públicos, centros socioculturales e institucionales, o mismamente en las habitaciones de los vecinos de Santiago. "As persoas novas, a veces, pegan posters, imaxes dos seus referentes. Queremos que un deses referentes sexa, xustamente, a figura de Begoña Caamaño", comentaba Sanmartín.

3 actividades principales

La programación girará alrededor de tres actividades principales. La primera de ella será un taller creativo titulado 'Rescribir o futuro: mitos e outras voces', dirigido por Ánxela Lema y Sara Villar con distintos turnos en los que las personas podrán revisar, de manera directa, las ideas que Begoña Caamaño dejó abiertas.

"Como sabemos, a súa vida ficou truncada moi nova e non puido seguir desenvolvendo moitos proxectos; así que agora outras persoas poden darlles continuidade, revisando mitos, contos e relatos das culturas tradicionais desde unha perspectiva crítica, con relectura de personaxes e narrativas que, sendo parte da cultura tradicional, ás veces ocultan as voces das mulleres", explicaba Sanmartín.

Habrá dos turnos para participar: el primero será los martes 10, 17 y 24 de marzo, de 18:00 a 20:00 horas en el CSC Maruxa e Coralia; el segundo turno será los martes 7, 14 y 21 de abril, de 17:30 a 19:30 horas, el CSC del Ensanche.

Las plazas son limitadas y para poder participar es necesario cubrir un formulario en línea en la página del Concello.

Por otra banda, se celebrará la actividad 'Encontros que pintan o futuro', la acción sociocultural central de la campaña, y que tiene dos fases. El primero es un encuentro y diálogo colectivo a través del discurso feminista de Begoña Caamaño con una segunda parte de creación artística comunitaria con la creación de un mural colaborativo.

La profesora María Rúa será la encargada de dirigir el encuentro que se celebrará el 12 de marzo, de 18:00 a 20:00 horas, en la Casa Xohana Torres. A partir de ahí, se hará una acción artística colectiva con un diseño base realizado por la ilustradora y diseñadora Irene San Juan, que también guiará la actividad.

Las inscripciones para participar se harán también mediante un formulario online en la página web de la Casa Xohana Torres.

Por último, está la actividad 'Fiando sororidade' en la que está llamada a participar toda la ciudadanía para crear una gran red simbólica a través "da palabra e do tecido". Se trata de una actividad descentralizada que tendrá lugar en diferentes centros socioculturales de la ciudad en los que se habilitarán espacios para que las personas puedan escribir en una tela mensajes, frases o palabras, vinculadas a la igualdad, al feminismo, al cuidado, al apoyo mutuo, a la prevención de las violencias machistas, y a todo lo que rodea la celebración del 8 de marzo.

Cada pieza individual formará una gran tela que será expuesta en el parque Begoña Caamaño. Esta acción se desarrollará entre los días 5 al 12 de marzo en los CSC de Conxo, Fontiñas, Maruxa e Coralia y Laraño. Mientras que entre los días 3 al 19 de marzo estarán en el CSC de Santa Marta, Castiñeiriño y Vite.