El contrato del agua de Santiago decae en el pleno pese al acuerdo previo de la comisión
La propuesta, basada en la concesión a una empresa privada, decae con el voto negativo del Gobierno local y la abstención del Partido Popular, mientras PSOE y no adscritas han dado su 'sí'
Más información: La Comisión da Auga de Santiago llevará a Pleno el modelo de concesión
La propuesta para el modelo gestión del ciclo integral del agua de Santiago, basada en la concesión a una empresa privada, ha decaído en el pleno municipal de este jueves pese al acuerdo mayoritario alcanzado en la comisión, en la que la oposición al completo (PP, PSOE y no adscritas) apoyó esta opción.
El voto negativo del Gobierno local (BNG y Compostela Aberta), que defiende la gestión mixta, y la abstención del PP, que está a favor del modelo llevado al pleno, han tumbado el contrato. Con todo, ha sido la postura de los populares la que ha provocado una mayoría de críticas desde el resto de la corporación.
"Creemos en el contrato de concesión, pero no creemos en una alcaldesa que rechaza el contrato de concesión", ha asegurado el portavoz del PP, Borja Verea, que ha censurado que se le "responsabilice" del rechazo. "Siéntense todos y traigan una propuesta común", ha instado.
El Gobierno local se comprometió, pese a su desacuerdo, a llevar al pleno la opción de la concesión. "Non é a proposta que concluía o estudo elaborado (por la Universidade de A Coruña). Non é tampouco a que apoiamos os membros do goberno, pero si a que obtivo a maioría dos votos", ha explicado el concelleiro responsable, Xesús Domínguez.
En este sentido, ha insistido en que su postura es "coincidente coas conclusións" del estudio encargado, de modo que la gestión pública permitirá "garantizar que o que a cidadanía pague no recibo da agua repercuta na mellora do servizo".
El edil de gobierno ha recordado que el contrato actual, con fecha de 1984, está "en precario" desde 2019, año hasta el que se pudieron suceder las prórrogas. Este es un aspecto que la teniente de alcaldesa, María Rozas (CA), ha criticado en su defensa del "control público" del servicio, que el bipartito defiende que está en "la mayoría" de concellos con más de 80.000 habitantes.
Apoyo de PSOE y no adscritas
La concejala no adscrita Mila Castro, de quien dependía esta área cuando era edila de gobierno, ha agradecido a Compostela Aberta su "coherencia" con una postura "clara e insistente" y ha rechazado la "errática y ambigua" del BNG: "Quiere camuflar una decisión cobarde como una decisión democrática".
"El BNG ha enredado, pero el PP también bloqueó en septiembre de 2022 la renovación de este contrato", ha criticado en su intervención en un pleno que ve como un "sainete". Recogiendo esta palabra, Rozas habló de "paripé" y Verea, de "circo", lo que provocó contrarrespuestas. "Ustedes también forman parte de este circo", señaló Castro y Rozas añadió: "La realidad, señor Verea, no es que usted participe de este circo, es que usted es el director".
"Lo que no vamos a hacer es sostener el voto de un gobierno que quiere impulsar un contrato en concesión mientras vota en contra de él. La incoherencia no puede recaer en la oposición", ha contrapuesto el líder de los populares.
Por su parte, la concejala socialista Marta Abal ha criticado que el presupuesto necesario para la gestión mixta es "inasumible", de modo que ve insuficientes los "medios y capacidad operativa" del municipio. "La extensión del abastecimiento previsto en el pacto por el rural es un compromiso adquirido por todas y todos concejales que no se puede cumplir", ha resumido.