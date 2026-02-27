El contrato del agua de Santiago decae en el pleno pese al acuerdo previo de la comisión Concello de Santiago

La propuesta para el modelo gestión del ciclo integral del agua de Santiago, basada en la concesión a una empresa privada, ha decaído en el pleno municipal de este jueves pese al acuerdo mayoritario alcanzado en la comisión, en la que la oposición al completo (PP, PSOE y no adscritas) apoyó esta opción.

El voto negativo del Gobierno local (BNG y Compostela Aberta), que defiende la gestión mixta, y la abstención del PP, que está a favor del modelo llevado al pleno, han tumbado el contrato. Con todo, ha sido la postura de los populares la que ha provocado una mayoría de críticas desde el resto de la corporación.

"Creemos en el contrato de concesión, pero no creemos en una alcaldesa que rechaza el contrato de concesión", ha asegurado el portavoz del PP, Borja Verea, que ha censurado que se le "responsabilice" del rechazo. "Siéntense todos y traigan una propuesta común", ha instado.

El Gobierno local se comprometió, pese a su desacuerdo, a llevar al pleno la opción de la concesión. "Non é a proposta que concluía o estudo elaborado (por la Universidade de A Coruña). Non é tampouco a que apoiamos os membros do goberno, pero si a que obtivo a maioría dos votos", ha explicado el concelleiro responsable, Xesús Domínguez.

En este sentido, ha insistido en que su postura es "coincidente coas conclusións" del estudio encargado, de modo que la gestión pública permitirá "garantizar que o que a cidadanía pague no recibo da agua repercuta na mellora do servizo".

El edil de gobierno ha recordado que el contrato actual, con fecha de 1984, está "en precario" desde 2019, año hasta el que se pudieron suceder las prórrogas. Este es un aspecto que la teniente de alcaldesa, María Rozas (CA), ha criticado en su defensa del "control público" del servicio, que el bipartito defiende que está en "la mayoría" de concellos con más de 80.000 habitantes.

Apoyo de PSOE y no adscritas