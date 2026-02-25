El accidente ocurrió en la rúa do Restollal.

Santiago

Dos niñas resultan heridas en Santiago tras ser atropelladas

El siniestro se produjo en la tarde del martes

Dos niñas fueron atropelladas en Santiago en la tarde del martes, en un siniestro que se produjo minutos antes de las 18:30 horas en la calle Restollal, en el entorno del El Corte Inglés.

Según informa el 112 Galicia, el aviso llegó a través de un particular que llamó para informar de que un coche había atropellado a las dos menores que resultaron heridas. A pesar de sufrir el atropello, ambas se encontraban accesibles y fueron atendidas por Urxencias Sanitarias. 

Hasta el lugar, que debido al accidente vio interrumpido su tráfico, se desplazó también la Policía Local, los bomberos y Protección Civil.