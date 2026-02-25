El buen tiempo se despide de Santiago: vuelven las precipitaciones a la ciudad

Este miércoles el sol desapareció de Santiago tras unos días en los que fue más que bien recibido, sobre todo teniendo en cuenta los dos meses seguidos de precipitaciones de la ciudad. Sin embargo, esta madrugada las precipitaciones ya volvieron a la capital gallega y se prolongarán hasta la tarde.

Así, conforme avance la jornada, las lluvias irán desapareciendo y MeteoGalicia prevé que vuelvan el jueves por la noche, alargando el mal tiempo hasta el sábado, cuando el buen tiempo volverá a Santiago, con escasa probabilidad de lluvia.

En cuanto a las temperaturas, serán normales para esta época del año, con mínimas que se mantendrán sin cambios significativos, y que rondarán los siete grados, y temperaturas máximas que descenderán ligeramente, a pesar de que oscilarán, así marcarán 15 grados hoy, 18 mañana, pero el viernes los termómetros descenderán a los 13 grados.

En cuanto a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.