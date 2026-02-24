En marcha las obras de asfaltado en Santiago causadas por el mal tiempo: "Son muy necesarias" Quincemil

"As obras son moi necesarias", comenta Luis, un vecino de Santiago que observa desde la acera de enfrente de la avenida Camiño Francés de los trabajos de asfaltado para reparar los daños causados por la climatología adversa que azotó durante estos últimos meses a la capital gallega.

Las obras dieron comienzo este lunes, 23 de febrero, en la rúa de San Lázaro, unos trabajos de reparación de pavimentos que incluyen el fresado y asfaltado en distintos puntos de la ciudad, en horario de 8:30 a 13:00 horas y de 14:30 a 19:30 horas.

A las actuaciones sobre el asfaltado también hay que sumar la reparación de incidencias en aceras o en calzadas con pavimentos de lages, chapaplana o chapacuña. Así, se actuó en el parking de San Roque, y en los próximos días se arreglará la entrada de la plaza de Ramón Domínguez, las losas en el cruce de Ruela do Pisón con Pexigo de Arriba, los pavimentos en la rúa Concheiros y en la zona del Cruceiro de San Pedro y Campo da Angustia, así como el pavimento de chapacuña en Costa do Vedor.

Esta mañana dieron comienzo en la avenida Camiño Francés, que afectaron tanto los carriles que desembocan en la rotonda con la avenida de Xoán Pablo II como a los carriles del túnel. La circulación del tráfico fue desviada por unos puntos u otros, según se realizaban los trabajos, sin resaltar ninguna incidencia grave en el tráfico.

"Estou aquí supervisando", bromea Luis, quien dice que no tiene mucha más ocupación "a vida do xubilado é o que ten". Para él, son unos trabajos necesarios y que aguarda que el nuevo asfaltado "dure moito e non sexa un parche" y que "ao día seguinte aparezan de novo esas fochancas" que los define casi "como cráteres algúns deles".

Durante el día de hoy, los trabajos de reparación también darán comienzo en el barrio de Fontiñas, quedando cortada completamente la circulación la rúa de Lisboa y el carril de subida de la rúa Berlín, pudiéndose circular hacia el túnel de Área Central.

En el rural de Santiago durante las semanas pasadas se realizaron trabajos en la mejora del drenaje del agua de la lluvia, en concreto en Tras Villestro, en la carretera nacional 634. A día de hoy se sigue trabajando en esta actuación y está previsto que se llegue a la finalización de los trabajos en Sanxuas (Aríns).

Planificación "más a medio plazo"

En rueda de prensa la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, explicaba que desde el Concello llevaban una "evaluación importante de la deterioración de las vías municipales y del espacio público por las lluvias". De este modo, el ente municipal lleva contabilizadas 220 incidencias en pavimentos de asfaltado.

La regidora también señalaba que, durante los últimos meses, se llevaron a cabo "arreglos de emergencia" y de "carácter provisional" que a partir de este momento, con la llegada del buen tiempo, se inicia un programa de reparaciones "más duraderas".

La alcaldesa indicó también que se haría un seguimiento semanal de estas incidencias, incluidas las que puedan ser resueltas de "forma puntual" con el personal y recursos de la brigada municipal, con actuaciones de carácter menos duradero, pero que permiten actuar con "agilidad" y garantizar la seguridad de las personas y vehículos.

"Se trata de actuaciones de carácter inmediato para paliar esas incidencias más urgentes, pero por supuesto habrá también una planificación más a medio plazo con intervenciones de más calado que se realizarán en los meses de verano y otoño, cuando el tiempo suele ser más propicio", explicaba Sanmartín.

Cortes de tráfico

Los trabajos de reparación de pavimentos implicarán cortes de tráfico y desvíos del transporte urbano:

Este martes 24 en la avenida Camiño Francés los trabajos afectan tanto a los carriles que desembocan en la rotonda con la avenida de Xoán Pablo II como a los carriles del túnel, por lo que la circulación se desviará por unos u otros, según los momentos de los trabajos.

Este martes 24 y miércoles 25 la rúa de Lisboa quedará cortada completamente a la circulación, de la misma manera que la rúa Berlín, pero solo el carril de subida. Se podrá circular hacia el túnel de Área Central.

El jueves 26 por la mañana y viernes 27 por la tarde , la rúa Roma estará cortada al tráfico en sentido subida.

El lunes 2 de marzo la rúa da República Arxentina se cortará al tráfico todo el día en el tramo comprendido entre Romero Donallo y Fernando III.

Ese mismo día, la rúa Gómez Ulla estará cortada en horario de mañana y se podrá acceder por la rúa Pérez Constanti.

El lunes 2 y el martes 3 la avenida do Burgo das Nacións solo se podrá circular desde Xoan XXIII hacia la avenida de Castelao.

Durante esos mismos días se cortará el tráfico en la rúa da Ponte Vella .

El martes 3 de marzo estará cortado durante todo el día el cruce de la avenida Quiroga Palacios con la rúa do Veedor. El desvío de la circulación será por rúa Bispo Teodomiro y Corredoira das Fraguas.

Respecto al transporte urbano, la próxima semana se verán afectadas las líneas 6, 6A, 9, C2, C4, C5 y C11.