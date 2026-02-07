Dos personas resultan heridas tras un accidente en Santiago
El siniestro se produjo por una salida de vía en la AP-9 a la altura de San Marcos
Dos personas han resultado heridas este sábado tras sufrir un accidente en la AP-9 en Santiago. El siniestro tuvo lugar pasados unos minutos de las 18:00 horas cuando el vehículo sufrió una salida de vía a la altura de San Marcos, cerca del kilómetro 68.
Según informa el 112, varios particulares dieron aviso explicando que el turismo atravesó varios carriles antes de chocar contra un muro en un lateral de la autopista.
Los dos ocupantes del vehículo fueron atendidos por Urxencias Sanitarias y trasladados posteriormente a un centro hospitalario.