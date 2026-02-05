Los Servicios Sociales de Santiago atendieron en 2025 su segunda cifra más alta histórica

Los Servicios Sociales Municipales de Santiago de Compostela atendieron en 2025 a casi un 20% de la población de la ciudad, con cerca de 20.000 personas usuarias. Es la segunda cifra más alta de la serie histórica, solo por detrás de la registrada en 2024.

Así se recoge en la memoria anual del departamento, que destaca que el año pasado se cerró con la cifra más alta de personas atendidas en el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en Compostela, con más de 800 personas.

La concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, presentó hoy la memoria anual del departamento, acompañada por la jefa de sección del departamento, Eva González.

La tenienta de alcaldesa insistió en que "el departamento viene trabajando desde el convencimiento de que los servicios sociales deben garantizar la igualdad y el bienestar del conjunto de los vecinos, no solo de las personas en situación de mayor vulnerabilidad".

En ese sentido, apuntó que "ser usuaria de los servicios municipales no debe ser visto como un estigma, sino como un derecho de todas y todos".

Este enfoque, apuntó Rozas, "explica que en los últimos años se incrementara de manera muy notable el número de personas atendidas en el departamento, aún cuando la situación socioeconómica de Santiago era buena".

En la misma línea se pronunció la jefa de sección de Servicios Sociales, que explicó que "a nivel técnico es muy importante llegar al 20% de la población, porque se entiende que es un grado de cobertura óptima y supone entender que los servicios sociales deben ser universales".

Eva González también puso en valor "el convencimiento de el Concello de que debe ser la administración que esté al lado de los vecinos y pendiente de sus necesidades".

En el año 2025, un total de 19.994 vecinos de Santiago requirieron de la intervención de los Servicios Sociales Municipales, casi el 20% de la población total. En esa cifra se incluyen todas las personas que tramitaron en el departamento ayudas municipales o de otras administraciones, usuarias de programas como el SAF o el Xantar na Casa, o vecinos que recibieron cualquier tipo de asesoramiento de los Servicios Sociales.

En 2025 se hizo un esfuerzo especial para reforzar la atención domiciliaria, y pasó de las 1.539 visitas registradas en 2024 a las 2.727 de 2025.

Servicio de Axudas no Fogar (SAF)

Uno de los colectivos de atención prioritaria para los Servicios Sociales fue en 2025 el de las personas mayores. María Rozas explicó que "cerramos el año pasado con 24.710 personas mayores de 65 años empadronadas en Santiago, de las que 5.304 viven solas, 365 más que un año antes".

Dentro de los servicios dirigidos especialmente a las personas mayores, la concelleira de Dereitos e Servizos Sociais destacó el SAF, que cerró el 2025 con un total de 808 personas usuarias, "la cifra más alta de la serie histórica", de las que 625 personas fueron atendidas en la modalidad de dependencia y 183 en la de libre concurrencia. Fueron, en concreto, 68 usuarias más que en 2024 y 113 más que en 2023.

En cuanto a horas de servicio, en 2025 se prestaron cerca de 16.000 horas más que en el año anterior, hasta superar las 203.500. Este incremento de horas y de personas "es posible por la apuesta que hizo el Gobierno por incremento el presupuesto del SAF, que pasó de 3,6 millones en 2023 a 6,3 millones en 2025", destacaba la tenienta de alcaldesa.

En relación al SAF, Rozas reiteró su voluntad de volver a licitar el servicio este año "porque aunque el nuevo contrato trajo avances evidentes queremos seguir avanzando para tener el mejor servicio".

La concelleira también se refirió a otros programas pensados fundamentalmente para las personas mayores, como el servicio de teleasistencia domiciliaria.

El año pasado, fueron beneficiarias de este dispositivo 109 personas, frente a las 60 de 2024, gracias al incremento de más de un 30% del presupuesto destinado a los convenios con Cruz Roja para la gestión del programa, que incorporó nuevos dispositivos como detectores de humo o de movimiento.

La teleasistencia permitió detectar 48 incidencias graves en las que fue precisa una intervención de emergencia en los domicilios.

Por otra parte, el año pasado se estrenó el nuevo Servicio Municipal de Atención Inmediata, que actúa ante casos de emergencia no sanitaria, como apoyo a movilizaciones en caídas o traslados a centros residenciales.

En 2025 también se inició el programa Xantar na Casa, a través de un convenio con la Xunta de Galicia que concedió 60 plazas para el servicio. Un total de 92 personas fueron beneficiarias del servicio a lo largo del año.

Bolsas sociales

Al igual que el de las personas mayores, el colectivo de la infancia recibió la atención prioritaria del departamento de Servicios Sociales. En este caso, una de las principales líneas de actuación es la convocatoria de bolsas de comedor escolar, material y actividades extraescolares a la que en 2025 se destinaron 1,1 millones de euros, la misma cifra que en 2024 y 305.000 euros más que en 2023.

El año pasado, 793 menores fueron beneficiarios de bolsas de comedor escolar en la modalidad de escasez de recursos y 272 en la modalidad de conciliación; 601 niños recibieron la ayuda para las actividades extraescolares, y 272 menores recibieron el apoyo económico para la adquisición de material escolar.

Como novedad, el año pasado se convocaron por primera vez las ayudas para financiar los gastos de servicios terapéuticos y la compra de alimentos sin gluten, con un presupuesto total de 70.000 euros y con 59 niños beneficiarios.

Personas sin hogar y en riesgo de exclusión

María Rozas también contó las actuaciones del SEMUS, el Servicio Municipal de Urgencias Sociales.

En 2025 se realizaron un total de 149 rutas nocturnas para la localización y la atención a personas sin hogar, con una media de 27 personas atendidas en cada salida. El 85% de las personas atendidas en la calle fueron hombres, y la edad media se situó en los 48 años.

El 56% fueron personas de nacionalidad española, y casi el 30% se encontraban en situación irregular. A través del SEMUS, que el Concello tiene en marcha con la colaboración de Cruz Roja, fueron entregados más de 6.800 packs de alimentos y bebidas y cerca de mil packs de ropa de abrigo.

Además de la atención a las personas sin hogar, el SEMUS activó en 2025 en 197 ocasiones para dar respuesta a otras situaciones de emergencia como la atención a personas mayores o a víctimas de violencia de género.

En 2025 se registró un incremento en la tramitación de prestaciones de la Ordenanza de Garantía Básica hasta llegar a los 115 expedientes, frente a los 88 del año anterior. Las personas beneficiarias subieron desde las 206 de 2024 hasta las 231 que el año pasado pudieron cubrir sus necesidades básicas gracias a estas prestaciones municipales, el 47% de las personas extranjeras en situación irregular "cumpliendo el objetivo que tenemos como Concello de garantizar los derechos fundamentales de todas las personas que viven en Compostela, con independencia de su situación administrativa".

Además, 235 personas se beneficiaron del programa municipal de emergencia social, a través del que el departamento de Servicios Sociales adquiere productos de primera necesidad para personas en situación de urgencia social.

Finalmente, Rozas destacó que el Concello de Santiago, a través del departamento de Servicios Sociales, destinó en 2025 más de 770.000 euros a convenios de colaboración con 24 entidades sociales, frente a los 650.000 euros de 2024.