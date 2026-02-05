Afectados en Santiago por la cancelación de trenes a Vigo: "Nos dijeron que nos buscáramos la vida"

Adif ha cancelado desde primera hora de la mañana el servicio de tren con ida y vuelta a la ciudad de Vigo debido a las malas condiciones meteorológicas por la borrasca Leonardo, una suspensión que ha cogido por sorpresa a varios viajeros en la estación intermodal de Santiago, algunos de ellos se enteraron nada más llegar a la estación de tren.

La entidad indicó que, por motivos de seguridad, no se ofrecerán medios alternativos por carretera, una medida que se mantendrá de forma indefinida mientras persistan las condiciones extremas.

La estación de tren de Santiago, a media mañana, vivía una situación de normalidad, con los paneles informativos informando de la suspensión de los trenes hacia Vigo. Sin embargo, en la estación de autobuses el escenario no era tan idílico, con gente preguntando por autobuses para llegar hasta la ciudad olívica y con colas para coger estos buses donde Monbus ha incorporado refuerzos.

Paneles informativos de la suspensión de trenes Quincemil

"Me enteré por la mañana en la radio y yo entendí que era el tren de Ourense, pero no decían nada de que en Santiago paraban", comenta María Luisa quien espera la cola para coger un bus que la lleve hasta Vigo. María Luisa llegó en tren desde Coruña hasta la capital gallega, "llegamos a Santiago y nos dijeron que nos buscáramos la vida". Un trayecto que de normal, en tren, le llevaría una hora y veinte minutos, en bus le va a llevar "dos horas y media más o menos".

A Juan Cruz le pasó una situación similar a la de María Luisa, iba a ir hasta Vigo donde le esperaba un amigo, "cuando llegué a Santiago dijeron que aquí se terminaba porque estaban cerradas las vías porque se habían caído árboles, estaba inundado", explica. A su llegada a Santiago, comenta que fue a atención al cliente de Renfe para buscar soluciones, donde le dijeron que tenía que coger un Monbus para llegar hasta Vigo.

Andrea acaba de llegar y la situación le pilla de sorpresa, "me enteré nada más llegar a la estación". Su tren era desde Santiago y, tras la suspensión de su viaje, fue a preguntar a atención al cliente, "me dijeron que no sabían si iba a haber tren a lo largo del día" y añade que "me dijeron que fuera abajo (a la estación de autobuses) y que viera si había bus".

"No me llegó ninguna notificación", explica Luis, a quien también la suspensión de trenes le llegó por sorpresa. "Llegué a la estación y vi por las pantallas que estaba cancelado, fui a preguntar y me dijeron que mirara si había algún bus", lamenta el joven compostelano quien critica que no se buscaran "más alternativas". "Entiendo que sea por una cuestión de seguridad, pero si llega a continuar por ejemplo la huelga de autobuses nos quedábamos totalmente tirados".