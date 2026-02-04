Retiran las marquesinas de O Milladoiro, Ames (A Coruña) que estaban torcidas

En 2024 se iniciaron las obras de humanización en la avenida Rosalía de Castro, en el tramo de la N-550, en el concello de Ames, con una inversión de 4,4 millones de euros y financiadas con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

El remate de las obras ha causado discrepancias y malestar entre los vecinos con semáforos inactivos o aceras no accesibles, también se hicieron notar sus marquesinas desniveladas que, además de ser difícilmente accesibles, llegaron a viralizarse por las redes sociales, y hasta en programas de televisión.

Las marquesinas ya han sido retiradas y desde el concello de Ames explican que la tardanza de su retirada se debió al periodo vacacional de Navidades. De igual modo, aclaran que es una obra que le compete al Ministerio de Transportes y que, desde el primer día que lo supieron, avisaron tanto al Ministerio como a la empresa adjudicataria para que se retirara su colocación.

De esta forma, han sido retiradas dos, que se tienen que modificar en el taller, y hay otras que ya se pueden modificar in situ, es decir, en el mismo sitio en el que están colocadas.

Desde el concello también informan a Quincemil que su trabajo consiste, básicamente, en supervisar, fiscalizar y vigilar que "todo quede como tiene que quedar". Hace poco también le enviaron un informe de deficiencias detectadas al Ministerio, que lo tienen tanto la empresa adjudicataria como la dirección de obra para que sean enmendadas.