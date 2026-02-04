Detenida una joven en Santiago por portar cocaína y dinero en un bolso que alega que no era suyo
Los hechos se produjeron a raíz de una discusión donde los agentes detuvieron a la joven que portaba en un bolso 140 gramos de cocaína y 5.000 euros en efectivo. La persona que estaba con ella sigue en paradero desconocido
Te podría interesar: Santiago de Compostela presentará mañana jueves su programación de Carnaval 2026
Agentes de la Policía Local de Santiago detuvieron a una joven que portaba en un bolso 140 gramos de cocaína y 5.000 euros en efectivo, pero alegó que pertenecían a otra persona.
Según fuentes conocedoras del operativo consultadas por Europa Press, los hechos se produjeron en la mañana del domingo en un edificio de la calle de A Rosa, a raíz de una alerta por una discusión en el interior del inmueble.
Una vez en el lugar, los agentes detuvieron a la joven e intervinieron la sustancia estupefaciente y el dinero que estaba en la bolsa. Mientras tanto, la persona que estaba con ella en la vivienda se dio a la fuga y permanece en paradero desconocido.
La investigación continúa abierta para aclarar los hechos.