Continúan las lluvias en Santiago de Compostela con aviso de alerta amarilla para mañana

No, no es el día de la marmota, simplemente es invierno en Santiago de Compostela donde se acumulan ya varias semanas seguidas de lluvias, una situación que continuará durante esta próxima semana. De hecho, en las pocas semanas que llevamos de año solo se ha visto el sol toda la jornada en dos días de enero.

La situación se complicará esta misma madrugada de jueves, cuando MeteoGalicia avisa de que la capital gallega quedará en alerta amarilla por lluvias, ya que se podrían acumular más de 40 litros por metro cuadrado en menos de doce horas. La alerta se prolongará hasta la madrugada del viernes.

En cuanto a las temperaturas, seránnormales para esta época del año, con mínimas que superarán los cinco grados y hasta mañana podrían acercarse a los diez, y con máximas que superarán los diez grados.