El Consorcio de Santiago inicia los estudios para restaurar la Fonte dos Cabalos Consorcio de Santiago

El Consorcio de Santiago ha comenzado con los trabajos previos para la restauración de la conocida como Fonte dos Cabalos, situada en la Praza de Praterías.

Durante estos días, personal especializado en restauración y conservación del patrimonio cultural está realizando estudios de las patologías de la fuente para conocer con mayor precisión las características de los materiales y su estado de conservación.

Estos estudios continúan con los trabajos ya realizados, entre los que se incluyen el levantamiento tridimensional, fotogramétrico y de escáner láser del conjunto monumental, que además del modelo 3D permitieron obtener una documentación gráfica detallada de la fuente.

La información recopilada en estos análisis resultará fundamental para definir con rigor las actuaciones necesarias posteriores.

Todo el material recogido permitirá conocer los materiales pétreos, los depósitos y alteraciones existentes, así como otros elementos relevantes para el correcto diagnóstico del conjunto. De este modo, se podrá proceder a la redacción del proyecto de limpieza, restauración y conservación de la fuente con pleno conocimiento de su estado actual.

El proyecto tendrá en cuenta, asimismo, el sistema de canalizaciones y fontanería de la fuente, con el objetivo de garantizar una intervención integral, respetuosa con los valores históricos y patrimoniales del monumento y adecuada a sus condiciones estructurales funcionales.

Esta actuación forma parte de las intervenciones programadas para asegurar la preservación de uno de los elementos más singulares del conjunto monumental de Santiago de Compostela.