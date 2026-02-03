Calendario laboral de Vedra 2026: días festivos y puentes

14 festivos tendrá el calendario laboral de 2026. El Diario Oficial de Galicia (DOG) ya ha publicado las jornadas no laborables del próximo año para descansar o hacer una escapada exprés. Los vecinos de Vedra (A Coruña) disfrutarán de nueve fiestas nacionales, tres autonómicas y otras dos locales.

En este artículo de Quincemil te contamos cuáles son los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en el municipio de Vedra durante todo el año 2026, así como posibles puentes.

Festivos locales de Vedra 2026

Estos son los festivos que ha elegido Vedra para 2026, similares al año anterior. El ayuntamiento celebrará la Festividad del Patio y Santa Baia.

Festividad del Patio : 21 de septiembre, lunes

: 21 de septiembre, lunes Santa Baia: 10 de diciembre, jueves

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Como todos los años, Galicia cuenta con 3 festivos autonómicos, dejando 2 a las entidades locales y contando con 9 nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 difieren respecto a los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado

Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:

Año Nuevo : 1 de enero, jueves

: 1 de enero, jueves Viernes Santo : 3 de abril, viernes

: 3 de abril, viernes Día del Trabajador : 1 de mayo, viernes

: 1 de mayo, viernes Asunción de la Virgen María : 15 de agosto, sábado

: 15 de agosto, sábado Fiesta Nacional de España : 12 de octubre, lunes

: 12 de octubre, lunes Día de la Inmaculada Concepción : 8 de diciembre, martes

: 8 de diciembre, martes Navidad: 25 de diciembre, viernes

Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.

Los puentes en Vedra en 2026

Con este calendario de festivos, y sabiendo que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de Vedra en 2026:

Posible puente de Año Nuevo : festivo jueves 1 de enero

: festivo jueves 1 de enero Posible puente del día de Reyes : el 6 de enero cae en martes

: el 6 de enero cae en martes Posible puente de San José : el 19 de marzo cae a jueves

Puente de Semana Santa : puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5

: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5 Puente del Día del Trabajador : el 1 de mayo es viernes

: el 1 de mayo es viernes Posible puente de San Juan : el miércoles 24 de junio es festivo

: el miércoles 24 de junio es festivo Puente de la festividad del Patio : el 21 de septiembre es lunes

: el 21 de septiembre es lunes Posible puente de la Inmaculada Concepción : el día 8 de diciembre cae en martes

: el día 8 de diciembre cae en martes Posible puente de Santa Baia : el 10 de diciembre es jueves

: el 10 de diciembre es jueves Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes

Otros festivos de la comarca de Santiago de Compostela

Estos son los festivos de los otros seis ayuntamientos de la comarca de Santiago de Compostela.