Calendario laboral de Val do Dubra 2026: días festivos y puentes

Estos son los festivos y posibles puentes de Val do Dubra (A Coruña) en el año 2026

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ya ha publicado el calendario laboral del próximo año, que contará con un total de 14 jornadas festivas. Los vecinos de Val do Dubra (A Coruña) disfrutarán de nueve fiestas nacionales, tres autonómicas y otras dos locales en 2026.

En este artículo de Quincemil te contamos cuáles son los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en el municipio de Val do Dubra durante todo el año 2026, así como posibles puentes, basándonos en la publicación de festivos del Diario Oficial de Galicia (DOG).

Festivos locales de Val do Dubra 2026

Estos son los festivos que ha elegido Val do Dubra para 2026,iguales al año anterior. El ayuntamiento celebrará la Ascensión y la Fiesta del Emigrante.

  • Día de la Ascensión: 14 de mayo, jueves
  • Fiesta del Emigrante: 7 de agosto, viernes

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Como todos los años, Galicia cuenta con 3 festivos autonómicos, dejando 2 a las entidades locales y contando con 9 nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 difieren respecto a los del año anterior:

  • San José: 19 de marzo, jueves
  • San Juan: 24 de junio, miércoles
  • Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado

Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:

  • Año Nuevo: 1 de enero, jueves
  • Viernes Santo: 3 de abril, viernes
  • Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
  • Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
  • Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
  • Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
  • Navidad: 25 de diciembre, viernes

Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.

Los puentes en Val do Dubra en 2026

Con este calendario de festivos, y sabiendo que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de Val do Dubra en 2026:

  • Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
  • Posible puente del día de Reyes: el 6 de enero cae en martes
  • Posible puente de San José: el 19 de marzo cae a jueves
  • Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5
  • Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
  • Posible puente de la Ascensión: el 14 de mayo cae a jueves
  • Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
  • Puente de la fiesta del Emigrante: el 7 de agosto es viernes
  • Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
  • Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes

Otros festivos de la comarca de Santiago de Compostela

Estos son los festivos de los otros seis ayuntamientos de la comarca de Santiago de Compostela.

  • Ames: 14 de mayo, fiesta de la Ascensión; 6 de abril, lunes de Pascua
  • Boqueixón: 22 de enero, San Vicente; 14 de mayo, día de la Ascensión
  • Brión: 6 de abril, Lunes de Pascua; 14 de mayo, día de la Ascensión
  • Santiago de Compostela: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 14 de mayo, día de la Ascensión
  • Teo: 14 de mayo, día de la Ascensión; 11 de noviembre, San Martiño
  • Vedra: 21 de septiembre, día del Patio; 10 de diciembre, Santa Baia