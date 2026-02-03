Calendario laboral de Teo 2026: días festivos y puentes
Estos son los festivos y posibles puentes de Teo (A Coruña) en el año 2026
Más información: Galicia estrena calendario laboral en 2026: estos son todos los días festivos y puentes
¿Qué festivos habrá en Teo (A Coruña) en 2026? El Diario Oficial de Galicia (DOG) ya ha publicado el calendario laboral del próximo año, que contará con un total de 14 jornadas festivas. Nueve son fiestas nacionales, tres autonómicas y otras dos locales.
En este artículo de Quincemil te contamos los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en el municipio de Teo durante todo el año 2026, así como posibles puentes.
Festivos locales de Teo 2026
Teo mantiene los festivos respecto al año pasado: Día de la Ascensión y el San Martiño.
- Día de la Ascensión: 14 de mayo, jueves
- San Martiño: 11 de noviembre, miércoles
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
Como todos los años, Galicia cuenta con 3 festivos autonómicos, dejando 2 a las entidades locales y contando con 9 nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 difieren con respecto a los del año anterior:
- San José: 19 de marzo, jueves
- San Juan: 24 de junio, miércoles
- Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado
Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: 1 de enero, jueves
- Viernes Santo: 3 de abril, viernes
- Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
- Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
- Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
- Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
- Navidad: 25 de diciembre, viernes
Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.
Los puentes en Teo en 2026
Con este calendario de festivos, y sabiendo que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de Teo en 2026:
- Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
- Posible puente del día de Reyes: el 6 de enero cae en martes
- Posible puente de San José: el 19 de marzo cae a jueves
- Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5
- Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
- Posible puente de la Ascensión: el 14 de mayo cae a jueves
- Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
- Posible puente de San Martiño: el 11 de noviembre es miércoles
- Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
- Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes
Otros festivos de la comarca de Santiago de Compostela
Estos son los festivos de los otros seis ayuntamientos de la comarca de Santiago de Compostela.
- Ames: 14 de mayo, fiesta de la Ascensión; 6 de abril, lunes de Pascua
- Boqueixón: 22 de enero, San Vicente; 14 de mayo, día de la Ascensión
- Brión: 6 de abril, lunes de Pascua; 14 de mayo, día de la Ascensión
- Santiago de Compostela: 17 de febrero, martes de Carnaval; 14 de mayo, día de la Ascensión
- Val do Dubra: 14 de mayo, día de la Ascensión; 7 de agosto, fiesta del Emigrante
- Vedra: 21 de septiembre, día del Patio; 10 de diciembre, Santa Baia