Calendario laboral Boqueixón 2026: Días festivos y puentes

Calendario laboral Boqueixón 2026: Días festivos y puentes boqueixon

Santiago

Calendario laboral de Boqueixón 2026: días festivos y puentes

Estos son los festivos y posibles puentes de Boqueixón (A Coruña) en el año 2026

Más información: Galicia estrena calendario laboral en 2026: estos son todos los días festivos y puentes

Publicada

Este es el calendario laboral del ayuntamiento de Boqueixón para el año 2026. En este artículo te contamos los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en este municipio durante todo el año, así como posibles puentes, tal y como se informa en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Una calle del centro histórico de Santiago de Compostela

Cada año, además de los fines de semana, hay 14 días festivos sumando los nacionales, autonómicos y locales. En el caso de Galicia, nueve son fiestas nacionales, tres las define la comunidad autónoma y los dos restantes los elige cada ayuntamiento.

Festivos locales de Boqueixón 2026

Boqueixón celebra los mismos festivos locales que el año anterior, estos son, la fiesta de San Vicente y el Día de la Ascensión.

  • Fiesta de San Vicente: 22 de enero, jueves
  • Día de la Ascensión: 14 de mayo, jueves

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Como todos los años, Galicia cuenta con 3 festivos autonómicos, dejando 2 a las entidades locales y contando con 9 nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 difieren respecto a los del año anterior:

  • San José: 19 de marzo, jueves
  • San Juan: 24 de junio, miércoles
  • Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado

Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:

  • Año Nuevo: 1 de enero, jueves
  • Viernes Santo: 3 de abril, viernes
  • Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
  • Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
  • Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
  • Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
  • Navidad: 25 de diciembre, viernes

Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.

Los puentes en Boqueixón en 2026

Con este calendario de festivos, y sabiendo que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de Boqueixón en 2026:

  • Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
  • Posible puente del día de Reyes: el 6 de enero cae en martes
  • Posible puente de San Vicente: el 22 de enero cae a jueves
  • Posible puente de San José: el 19 de marzo cae a jueves
  • Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5
  • Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
  • Posible puente de la Ascensión: el 14 de mayo cae a jueves
  • Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
  • Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
  • Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes

Otros festivos de la comarca de Santiago de Compostela

Estos son los festivos de los otros seis ayuntamientos de la comarca de Santiago de Compostela.

  • Ames: 14 de mayo, fiesta de la Ascensión; 6 de abril, Lunes de Pascua
  • Brión: 6 de abril, Lunes de Pascua; 14 de mayo, día de la Ascensión
  • Santiago de Compostela: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 14 de mayo, día de la Ascensión
  • Teo: 14 de mayo, día de la Ascensión; 11 de noviembre, San Martiño
  • Val do Dubra: 14 de mayo, día de la Ascensión; 7 de agosto, fiesta del Emigrante
  • Vedra: 21 de septiembre, día del Patio; 10 de diciembre, Santa Baia