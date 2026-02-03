Calendario laboral de Boqueixón 2026: días festivos y puentes
Estos son los festivos y posibles puentes de Boqueixón (A Coruña) en el año 2026
Más información: Galicia estrena calendario laboral en 2026: estos son todos los días festivos y puentes
Este es el calendario laboral del ayuntamiento de Boqueixón para el año 2026. En este artículo te contamos los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en este municipio durante todo el año, así como posibles puentes, tal y como se informa en el Diario Oficial de Galicia (DOG).
Cada año, además de los fines de semana, hay 14 días festivos sumando los nacionales, autonómicos y locales. En el caso de Galicia, nueve son fiestas nacionales, tres las define la comunidad autónoma y los dos restantes los elige cada ayuntamiento.
Festivos locales de Boqueixón 2026
Boqueixón celebra los mismos festivos locales que el año anterior, estos son, la fiesta de San Vicente y el Día de la Ascensión.
- Fiesta de San Vicente: 22 de enero, jueves
- Día de la Ascensión: 14 de mayo, jueves
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
Como todos los años, Galicia cuenta con 3 festivos autonómicos, dejando 2 a las entidades locales y contando con 9 nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 difieren respecto a los del año anterior:
- San José: 19 de marzo, jueves
- San Juan: 24 de junio, miércoles
- Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado
Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: 1 de enero, jueves
- Viernes Santo: 3 de abril, viernes
- Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
- Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
- Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
- Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
- Navidad: 25 de diciembre, viernes
Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.
Los puentes en Boqueixón en 2026
Con este calendario de festivos, y sabiendo que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de Boqueixón en 2026:
- Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
- Posible puente del día de Reyes: el 6 de enero cae en martes
- Posible puente de San Vicente: el 22 de enero cae a jueves
- Posible puente de San José: el 19 de marzo cae a jueves
- Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5
- Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
- Posible puente de la Ascensión: el 14 de mayo cae a jueves
- Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
- Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
- Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes
Otros festivos de la comarca de Santiago de Compostela
Estos son los festivos de los otros seis ayuntamientos de la comarca de Santiago de Compostela.
- Ames: 14 de mayo, fiesta de la Ascensión; 6 de abril, Lunes de Pascua
- Brión: 6 de abril, Lunes de Pascua; 14 de mayo, día de la Ascensión
- Santiago de Compostela: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 14 de mayo, día de la Ascensión
- Teo: 14 de mayo, día de la Ascensión; 11 de noviembre, San Martiño
- Val do Dubra: 14 de mayo, día de la Ascensión; 7 de agosto, fiesta del Emigrante
- Vedra: 21 de septiembre, día del Patio; 10 de diciembre, Santa Baia