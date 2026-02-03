Calendario laboral de Boqueixón 2026: días festivos y puentes

Este es el calendario laboral del ayuntamiento de Boqueixón para el año 2026. En este artículo te contamos los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en este municipio durante todo el año, así como posibles puentes, tal y como se informa en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Cada año, además de los fines de semana, hay 14 días festivos sumando los nacionales, autonómicos y locales. En el caso de Galicia, nueve son fiestas nacionales, tres las define la comunidad autónoma y los dos restantes los elige cada ayuntamiento.

Festivos locales de Boqueixón 2026

Boqueixón celebra los mismos festivos locales que el año anterior, estos son, la fiesta de San Vicente y el Día de la Ascensión.

Fiesta de San Vicente : 22 de enero, jueves

: 22 de enero, jueves Día de la Ascensión: 14 de mayo, jueves

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Como todos los años, Galicia cuenta con 3 festivos autonómicos, dejando 2 a las entidades locales y contando con 9 nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 difieren respecto a los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado

Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:

Año Nuevo : 1 de enero, jueves

: 1 de enero, jueves Viernes Santo : 3 de abril, viernes

: 3 de abril, viernes Día del Trabajador : 1 de mayo, viernes

: 1 de mayo, viernes Asunción de la Virgen María : 15 de agosto, sábado

: 15 de agosto, sábado Fiesta Nacional de España : 12 de octubre, lunes

: 12 de octubre, lunes Día de la Inmaculada Concepción : 8 de diciembre, martes

: 8 de diciembre, martes Navidad: 25 de diciembre, viernes

Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.

Los puentes en Boqueixón en 2026

Con este calendario de festivos, y sabiendo que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de Boqueixón en 2026:

Posible puente de Año Nuevo : festivo jueves 1 de enero

: festivo jueves 1 de enero Posible puente del día de Reyes : el 6 de enero cae en martes

: el 6 de enero cae en martes Posible puente de San Vicente : el 22 de enero cae a jueves

: el 22 de enero cae a jueves Posible puente de San José : el 19 de marzo cae a jueves

Puente de Semana Santa : puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5

: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5 Puente del Día del Trabajador : el 1 de mayo es viernes

: el 1 de mayo es viernes Posible puente de la Ascensión : el 14 de mayo cae a jueves

: el 14 de mayo cae a jueves Posible puente de San Juan : el miércoles 24 de junio es festivo

: el miércoles 24 de junio es festivo Posible puente de la Inmaculada Concepción : el día 8 de diciembre cae en martes

: el día 8 de diciembre cae en martes Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes

Otros festivos de la comarca de Santiago de Compostela

Estos son los festivos de los otros seis ayuntamientos de la comarca de Santiago de Compostela.