Santiago de Compostela cierra parques por la alerta amarilla por vientos

La semana comienza en Santiago de Compostela bajo alerta amarilla con motivo de los fuertes vientos que golpearán a la capital gallega durante el día de hoy. De esta manera, se prevé que se registren vientos superiores a los 70 kilómetros por hora.

Por este motivo, el concello de Santiago ha decidido cerrar algunos parques de la ciudad para extremar las precauciones y hasta que persistan estas condiciones meteorológicas adversas.

Casi toda Galicia permanecerá este lunes bajo alerta amarilla por fuertes rachas de viento, rondando los 130 kilómetros por hora en algunos puntos de la comunidad. De esta manera, en Vimianzo (A Coruña) incluso se han sobrepasado, con 130,9 kilómetros por hora.

Por otro lado, las lluvias tampoco abandonarán la capital gallega, donde se espera que haya precipitaciones durante todos los días, con un leve descanso este miércoles por la mañana.

En cuanto a las temperaturas, serán normales para esta época del año, con valores que globalmente se encontrarán en descenso moderado. Así, las temperaturas mínimas pasarán de marcar los diez grados a los seis, y las máximas pasarán de rozar los quince grados a superar ligeramente los diez grados.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.