La Semana Santa de Santiago 2026 será del 29 de marzo al 5 de abril con 17 procesiones Europa Press

La Xunta de Confrarías de Santiago ha presentado esta mañana el cartel de la Semana Santa 2026, que tendrá lugar del 29 de marzo al 5 de abril, y que contará con 17 procesiones.

Según ha indicado la presidenta de la Xunta de Confrarías, Elena Bermúdez, "en principio todo va a ser igual que en 2025", salvo "alguna cosa de última hora que obligue a modificar algo". Así, va a haber 17 procesiones con los mismos recorridos y horarios.

En este contexto, el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto Fernández, ha subrayado que la Semana Santa es un momento de "encuentro y de celebración", pero también de encuentro en las calles de "aquellos que acompañan, expresan y manifiestan su fe a través de los distintos pasos de las cofradías".

Por eso, ha invitado a todos aquellos que se acercan a Santiago durante esas fechas como peregrinos o turistas, a "participar y visibilizar una fe que se expresa precisamente con humildad, claridad y una identidad indiscutible".

Además, Prieto ha agradecido el "trabajo colaborativo" de la corporación municipal, las autoridades autonómicas y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado durante esas fechas. "Una Semana Santa no son solamente seis día intensos sino todo un año que tiene vida", ha concluido.

El Cartel

El hermano mayor de la Confraría de la Humildad, Rubén Marcuño, ha explicado la composición del cartel que tiene como objetivo "hacer un llamamiento a la peregrinación", ya que este año precede a un año santo.

"En el fondo tenemos la piedra de Santiago sobre la que pisamos durante la Semana Santa; después tenemos la concha, que también está en esa piedra; el marco principal de Nuestra Señora de la Humildad, que es de color de bronce, igual que la concha; y acompañada de ese incienso, con el que se transcurre por el casco histórico durante esas fechas", ha detallado.

A renglón seguido, ha señalado que querían que se viesen en ella los detalles de la ciudad, como son la piedra que se pisa al caminar por la capital gallega, la concha que indica las entradas del camino y el incienso que acompaña cada miércoles santo.