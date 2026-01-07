El sector de transporte de viajeros de A Coruña se manifestará este viernes en Santiago

Comisiones Obreras (CCOO), UGT y CIG han convocado una manifestación para este viernes en Santiago de Compostela con el objetivo de exigir "avances" en la negociación del convenio colectivo del sector del transporte de viajeros en la provincia de A Coruña.

La protesta comenzará a las 11:00 horas en la Estación Intermodal de Santiago y terminará en el Parlamento de Galicia. La manifestación del viernes es, además, previa al inicio de los paros convocados para los días 12, 13, 16, 19, 20 y 23 de enero.

"Si la patronal persiste en su inmovilismo, a partir del 2 de febrero los trabajadores irán a la huelga indefinida", indica CCOO en un comunicado, en el que señala que el motivo principal de estas protestas es el "secuestro" del convenio colectivo por parte de la patronal, que lleva "paralizado" cuatro años y quedó "desfasado".

Los trabajadores del transporte de viajeros de la provincia coruñesa ya realizaron varios paros el pasado mes de diciembre, que terminaron sin acuerdo. Unos paros que, según los sindicatos, fueron respaldados por los trabajadores, paralizando las estaciones de autobús y el transporte de los pasajeros.

"La única oferta sustancial presentada por la patronal fue un 1,2% de subida salarial y nada en lo referente a la jornada", ha criticado CCOO, que considera que este aumento es "miserable" al considerar que "insulta" a los empleados.

Así, el sindicato solicita una subida salarial "digna" y que el convenio incluya una reducción de la jornada, además de una actualización y modernización de los permisos retribuidos y los días de asuntos propios, entre otras solicitudes.