Los Reyes Magos llegan en avión desde Oriente a Santiago de Compostela

Ya están en Santiago de Compostela los tres grandes protagonistas de la jornada de hoy. Melchor, Gaspar y Baltasar han llegado esta mañana al aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro alrededor de las once de la mañana en un vuelo procedente de Oriente.

Panel de llegadas del aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro Quincemil

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, les dio la bienvenida tras su llegada a la capital gallega, así como a los pajes que los acompañarán durante el día de hoy. En total, en la Cabalgata de hoy participarán un total de 60 artistas profesionales, 32 heraldos, 12 pajes, integrantes de la Asociación Ruliña, alumnas de la Escuela de Danza Mandala, de Ultreia, y voluntariado que va en las comitivas y en las carrozas repartiendo caramelos.

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, recibió a los Reyes Magos Quincemil

Tras su llegada, atendieron a las peticiones de una treintena de niñas y niños, y algún que otro viajero, que estaban esperando a los Reyes Magos en el Espacio Cultural del propio aeropuerto.

Un padre y su hija esperando la llegada de los Reyes Magos a Santiago Quincemil

En el Espacio Cultural, Sus Majestades, tras preguntarles a cada uno de los niños cómo se habían portado a lo largo de este año, recibieron las cartas de los más pequeños con sus regalos que esperan encontrar debajo del árbol mañana por la mañana.

Los Reyes Magos atendieron las peticiones de lo más pequeños en el Espacio Cultural Quincemil

Tras este recibimiento, harán una pequeña y merecida pausa para reponer fuerzas y dar comienzo a la tradicional Cabalgata de Reyes a las 17:30 horas desde la Praza da Mercé del barrio de Conxo, desde donde recorrerán las calles de la capital gallega para llenarlas de emoción e ilusión entre los más pequeños, y también entre los más grandes.

Representantes del gobierno municipal con los Reyes Magos Quincemil

Recorrido de la Cabalgata

La tradicional Cabalgata de Reyes dará inicio a las 17:30 horas, en la praza da Mercé del barrio de Conxo, y a las 17:30 horas ya estarán desfilando con toda la comitiva hacia la Praza do Obradoiro.

Recorrerán toda la Avenida de Ferrol, cruzarán Romero Donallo para continuar por Frei Rosendo Salvado hasta la Praza Roxa; seguirán por República do Salvador, después por rúa do Hórreo y rodearán la Praza de Galicia para entrar por la zona vieja por Porta Faxeira donde seguirán su camino por la rúa do Vilar y entrarán en el Obradoiro donde está previsto que sean recibidos por la alcaldesa y por miembros de la Corporación municipal cerca de las 19:00 horas, para después pasar al Salón Vermello de Raxoi para la tradicional recepción municipal.

En la Praza do Obradoiro contará con un concierto de A Gramola Gominola y con la tradicional chocolatada de Reyes, para amenizar la espera.

De igual modo, habrá un tramo sin sonido, localizado en la Avenida de Ferrol entre los cruces con José Ángel Valente y Doutor Maceira, y un tramo adaptado para sillas de ruedas: en el aparcamiento de motos que hay en el inicio de la Avenida de Ferrol, a la altura del número 3, cerca del cruce con Romero Donallo.