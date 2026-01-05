La Cabalgata de Reyes inunda de magia, danza e ilusión las calles de Santiago

Ni la lluvia ni el frío pudieron con las ganas de vivir una de las jornadas más especiales de todo el año como es la Cabalgata de Reyes de Santiago. El agua avisó a lo largo del día, con alguna que otra gota cayendo durante las horas previas a la celebración, y también apareció durante el inicio de la comitiva y justo al finalizar con la llegada de Sus Majestades a la Praza do Obradoiro. Sin embargo, ningún fenómeno meteorológico pudo con ningún vecino de Compostela, quien salió a la calle abrigado y con paraguas para no perderse este día tan mágico.

Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a las once de la mañana al aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, donde fueron recibidos por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín. Allí, más de una treintena de niñas y niños esperaban la llegada de los Reyes Magos para hacerle entrega de sus deseos para la noche de hoy.

Tras la llegada, y un merecido descanso, a las 17:30 horas partieron de la Praza da Mercé del barrio de Conxo para desfilar por una decena de calles de la ciudad donde los estaban esperando los vecinos de Santiago que abarrotaron cada sitio para vivir uno de los días más mágicos del año.

Desde el barrio de Conxo siguieron por la Avenida de Ferrol, subieron por Romero Donallo y continuaron por Frei Rosendo Salvado hasta llegar a la Praza Roxa. Desde ahí continuaron desde la calle República do Salvador, pasando por la rúa do Hórreo y rodeando la Praza de Galicia.

Las carrozas entraron por la zona vieja de Santiago por Porta Faxeira, donde continuaron su camino por la rúa do Vilar hasta que entraron en la Praza do Obradoiro, donde los estaban esperando cientos de niños y niñas, y otros no tan pequeños, acompañados de la música de A Gramola Gominola y con la tradicional chocolatada de Reyes, que amenizaron la espera.

Alrededor de las 19:30 horas Melchor, Gaspar y Baltasar, fueron recibidos por la alcaldesa, Goretti Sanmartín, por miembros de la Corporación municipal, y por los cientos de personas que esperaban a los grandes protagonistas en el Obradoiro al grito de "¡Viva los Reyes Magos!" y "¡Reyes Magos, Reyes Magos!".

Desde el balcón del Pazo de Raxoi cada Rey Mago se dirigió al público asistente dándole las gracias por estar, a pesar de la lluvia y el frío, en un día como hoy. Sus Majestades explicaron que tuvieron que recorrer miles de kilómetros y pasar por cientos de lugares, muchos de ellos en guerra, acordándose de los niños y niñas que no van a poder disfrutar de un momento tan mágico como este. Finalmente, recordaron la importancia de portarse bien durante todo el año y de dejar bebida y comida esta noche para los camellos que los acompañaron en este largo recorrido.

Tras esta intervención, los Reyes Magos atendieron a las peticiones de los niños compostelanos en el Salón Vermello de Raxoi.

300 personas para hacer realidad un día de ilusión

En total, formaron parte de esta Cabalgata de Reyes unas 300 personas y cinco carrozas. La primera de ellas, la que abría la cabalgata, era la de Boa Estrela, seguida de la de Carteira Real y después ya las tres carrozas de los tres grandes protagonistas de la jornada.

Acompañando a las cinco carrozas, se pudo disfrutar de un desfile de música, color, acrobacias y danza. Participaron, en total, 60 artistas profesionales, 32 heraldos, 12 pajes, integrantes de la Asociación Ruliña, alumnas de la Escuela de Danza Mandala, de Ultreia, y voluntariado que va en las comitivas y en las carrozas repartiendo caramelos.

Unos caramelos que eran sin gluten, una novedad durante este año, blandos para que todos pudieran disfrutar de ellos.