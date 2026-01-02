Estos serán los cortes de tráfico en Santiago de Compostela por la Cabalgata de Reyes Concello de Santiago

Este lunes 5 de enero se celebrará la tradicional Cabalgata de Reyes que recorrerá distintas calles de Compostela para llenarlas de magia e ilusión. Comenzará a las 17:30 horas desde la Praza da Mercé, en el barrio de Conxo, hasta llegar a la Praza do Obradoiro, a las 19:30 horas aproximadamente. Con motivo de esta celebración, desde la concellería de Mobilidade e Convivencia adaptarán una serie de medidas de ordenación del tráfico para que todo sea un éxito.

Desde la Praza da Mercé seguirá por avenida de Ferrol, rúa de Frei Rosendo Salvado, praza Roxa, rúa de República do Salvador, rúa do Hórreo, praza de Galicia y rúa da Senra. Entrarán hacia la zona vieja de la ciudad por Porta Faxeira, continuando el recorrido por la rúa do Vilar, rúa de Fonseca hasta llegar a la praza do Obradoiro. Estas calles quedarán cerradas a la circulación durante el paso de las carrozas.

De igual modo, se recomienda a los conductores que eviten circular por la avenida de Romero Donallo al inicio de la Cabalgata por los cortes que se producirán a la altura de la confluencia de esta con la rúa Frei Rosendo Salvado.

También quedará cortado al tráfico en este horario en el túnel de la rúa Mestre Mateo y en la subida de Romero Donallo desde la rotonda de Pontepedriña.

Se recomienda a los conductores que, en la medida de lo posible, eviten circular por el centro urbano a lo largo de la tarde de este lunes.

Estacionamiento

A partir de las 8:00 horas quedará prohibido el estacionamiento en las siguientes calles por el itinerario de la Cabalgata:

Frei Rosendo Salvado

República do Salvador

Hórreo (el tramo que va desde República del Salvador hasta Praza de Galicia)

Desvíos

Se realizarán varios desvíos en el tráfico con motivo del cierre de estas calles. Desde la rúa Doutor Teixeiro, por la plaza del Doutor Puente Castro, rúa da Rosa, rúa Antonio Casares y la avenida de Lugo, o bien por la rúa do Hórreo y por la avenida de Lugo.

Desde Vista Alegre-Salvadas, en dirección al Campus Sur y la carretera de Noia (C-543), por las calles de Poza de Bar y San Lourenzo.

Desde las vías procedentes de Ourense y da Estrada, en dirección a la zona sur (carreteras de Pontevedra, N-550, y Noia, C-543), por la zona del Castiñeiriño, a través del camino Santiago de Cuba y a través del cuarto giro de Cornes, para así incorporarse al periférico y desde allí a las carreteras referidas.

Durante el recorrido de la Cabalgata, estará cerrado al tráfico la rúa Fonte de San Antonio, por lo que los vehículos que bajen desde Porta do Camiño serán desviados por la calle Castrón Douro, y los vehículos que suban por Rosalía de Castro serán desviados por la avenida da Coruña.

Transporte urbano

Las líneas de transporte urbano que circulan por el recorrido sufrirán durante el paso de las carrozas pequeñas alteraciones y retrasos aproximadamente desde las 17:00 horas hasta la finalización de la Cabalgata.

En los momento del corte, las líneas desviadas circularán por rúa do Hórreo (zona estación Intermodal). Las líneas circulando en sentido Norte - Sur serán desviadas por Castrón Douro hacia al Hórreo y Romero Donallo.

Al iniciarse la Cabalgata en la avenida de Ferrol, desde una hora antes del inicio y cuando procedan al corte al tráfico de la avenida, las líneas 5 y C4 tendrán que desviarse por la SC-20 hacia Hórreo - avenida de Lugo.

Igualmente, la parada de referencia en el centro de la ciudad de la línea 6A con destino aeropuerto será la 691 (rúa do Hórreo, estación Intermodal).

Una Cabalgata segura

Desde la concellería de Mobilidade también apuestan por una cabalgata segura, por eso recomienda a todos los vecinos que asistan no usar sprays de nieve ni de serpentinas, que impiden la visión de los vehículos y ponen en riesgo la seguridad de la comitiva, así como del público asistente.

Estas sustancias quedan adheridas a los cristales y espejos de los vehículos, sin posibilidad de retirarlas con el uso de limpiaparabrisas y limitan drásticamente la visibilidad de los conductores.

Además de la evidente situación de peligro que supone, también se generan condiciones de trabajo muy complicadas.