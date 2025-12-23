Bomberos y policías ratifican el preacuerdo negociado con el concello de Santiago

Policías locales y bomberos han ratificado el borrador de pacto negociado en las últimas semanas con el concello de Santiago que permite, según Comisiones Obreras (CC.OO), "una importante subida" en la gratificación de las horas extra.

El sindicato reivindica haber logrado "un acuerdo histórico" con el Consistorio compostelano para elaborar su primera relación de puestos de trabajo.

Indica que el concello contará con la primera relación de puestos de trabajo (RPT) "gracias a la negociación que en las últimas semanas lideró CC.OO con el respaldo de UGT".

El borrador del acuerdo al que se había llegado la semana pasada fue ratificado el domingo por los bomberos y este lunes por la noche por los policías locales, apunta CC.OO en una nota de prensa, "de forma que solo falta cerrar los términos del documento y su firma entre las partes".

El proceso de elaboración de la RPT ya está en marcha a cargo del grupo de investigación en Recursos Humanos y Rendimientos de la Universidade de Santiago de Compostela y se prevé que su tarea finalice en junio de 2026.

A partir de ese trabajo metodológico, el concello y la representación sindical creará un grupo de trabajo para culminar la RPT, con compromiso de aprobarla y que sus efectos se puedan aplicar el 1 de enero de 2026.

CC.OO habla del "compromiso" del equipo de gobierno de dotar en los presupuestos de 2026 una partida que permita culminar los ajustes retributivos que se deriven de la RPT.

Las partes consideran que la nueva RPT constituye un instrumento "idóneo" para la consecución de tres objetivos: ajustar el número de puestos a las necesidades de cada servicio, racionalizando la organización y mejorando la distribución del trabajo; determinar las características, requisitos y circunstancias específicas de cada puesto; y fijar las retribuciones complementarias que correspondan.

Servicios extraordinarios

El preacuerdo ratificado también recoge mejoras en el ámbito de los servicios extraordinarios, que están en el origen del conflicto de los últimos meses.

De esta manera, el sindicato comenta el compromiso del concello a reducir, de manera progresiva, la necesidad de la realización de servicios extraordinarios por parte del personal.

Además, desde el 1 de enero de 2026, habrá una subida en la cuantía de las gratificaciones de las horas extra de, aproximadamente, un 25%.

Sobre el trabajo en días festivos, se acuerda que la RPT identifique aquellos puestos que deban prestar servicios de manera ordinaria en días festivos, bien por estar sometidos a turnos cíclicos, o bien por tratarse de puestos que prestan servicio de lunes a viernes, incluyendo los días festivos que correspondan.

Esa información deberá estar disponible en marzo de 2026 y debe ser comunicada a la representación sindical.

Una vez dados esos pasos, se promoverá la inclusión en el complemento específico de las cuantías que se venían recibiendo como gratificaciones por festividad, luego de promediar el resultado de los puestos que actualmente podrían percibir aquel concepto.

El pacto también recoge la creación, en el primer semestre de 2026, de una comisión para la revisión del Acuerdo Regulador - Convenio Colectivo para su posible modificación.

Este documento tiene una vigencia de más de 15 años, por lo que resulta necesario proceder a su actualización con el fin de adecuarlo a las necesidades actuales, al marco normativo vigente y a la jurisprudencia aplicable.