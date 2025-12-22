Lotería de Navidad 2025: El segundo premio reparte felicidad a los empleados de Bimba y Lola en Santiago

La suerte le ha sonreído hoy a los trabajadores y trabajadoras de la marca viguesa Bimba y Lola gracias a que han sido premiados con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, correspondiente al número 70.048 y dotado con 125.000 euros por décimo.

El número procede de Madrid y es uno de los dos que la empresa gallega ha ofrecido a sus empleados. No tardó mucho en salir, a las 9:20 horas, un poco antes de que Vanesa abriera las puertas de la tienda de Bimba y Lola en Santiago de la rúa Doutor Teixeiro, a las 10:00 horas.

"Abres la tienda con esa noticia y ya empiezas el día y terminas el año con una ilusión", comenta Vanesa. "Yo que llevo muchos años, llevo siempre jugando y después de muchos años, pues por fin llegó" comentaba emocionada quien aún no se lo cree, "es un segundo premio, es importante, la verdad es que no damos crédito, estamos muy contentas".

En esta tienda del Ensanche de Compostela, el 70.048 le ha repartido la felicidad a siete trabajadoras, con 125.000 euros por décimo, que tienen claro que irá destinado para "tapar agujeritos". Todas tenemos hipotecas, unas un coche, la otra otra cosa", explica Vanesa.