La alcaldesa de Santiago es "optimista" de cara a la asamblea entre policías y bomberos

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, se ha mostrado "muy optimista" de cara a la asamblea prevista para este lunes entre los sindicatos de policías y bomberos y cree que podría formalizarse el acuerdo "antes de acabar el año".

El pasado miércoles, fuentes del concello confirmaban que se había llegado a un principio de acuerdo con los sindicatos para atajar el conflicto abierto en relación con sus condiciones laborales.

Este lunes, sobre las nueve o diez de la noche está prevista una asamblea entre policías y bomberos para decidir si se ratifica el acuerdo.

En este contexto, Sanmartín ha sido preguntada en rueda de prensa por los medios de comunicación sobre el estado de la situación. La mandataria local ha explicado que "son muy optimistas en que el acuerdo pueda acabar siendo una realidad en poco tiempo".

Con respecto al contenido, la alcaldesa ha recordado que ambas partes se han comprometido a no hacer comentarios al respecto hasta que el acuerdo esté formalizado. Por eso, han subrayado que "van a ser prudentes y esperar".

"Hicimos una propuesta generosa y razonable, hubo un debate, que es siempre un debate positivo y se recogieron cuestiones que se dijeron y en los próximos días habrá noticias al respecto", ha expuesto.

Con todo, ha concluido indicando que el acuerdo "podría alcanzarse antes de finalizar el año", y una vez se formalice "hay que ponerse a trabajar en el texto definitivo".