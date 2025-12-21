La panadería Amasarte desembarca en Santiago con su apertura en Área Central

La cadena que combina cafetería y panadería, originaria de A Coruña, se instala por primera vez en la capital de Galicia con una apertura muy esperada

Área Central llega a la Navidad con la esperada apertura de Amasarte, la primera vez que esta cadena gallega de panaderías-cafeterías se instala en Santiago de Compostela. El establecimiento abrió este viernes rodeado de gran expectación. Amasarte ha protagonizado una gran expansión en los últimos años, centrada sobre todo en el área de A Coruña.

Se trata de un establecimiento que combina panadería, confitería y cafetería. A Amasarte se puede ir a comprar el pan, pero también a desayunar, tomar un café o incluso comer. Cuenta con una carta de tostas, comida casera y ensaladas, que puedes consumir en el local o llevarte.

El Amasarte de Área Central está situado en la planta baja del centro comercial, en el Local 18 C D 1, cerca de la Esquina Roja.

Una empresa de A Coruña que apunta a toda Galicia

Combinando dulce y salado, panadería y cafetería, esta empresa con sede en A Coruña ha abierto más de una docena de establecimientos por la ciudad y el área metropolitana y ahora se expande a la zona de Santiago de Compostela.