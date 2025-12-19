Los piquetes vuelven a impedir la salida de servicios mínimos del transporte urbano en Santiago CIG

Los piquetes han vuelto a impedir este viernes la salida de los servicios mínimos del transporte urbano de Santiago de Compostela en un nuevo día de huelga en la provincia de A Coruña.

Se trata de la cuarta jornada de paros sin autobuses circulando por la provincia tras los celebrados la semana pasada, con excepción de la ciudad de A Coruña, donde la Compañía de Tranvías cuenta con servicio de autobús urbano con un contrato distinto.

Según han confirmado fuentes municipales a Europa Press, al igual que en jornadas de paro anteriores en la huelga de transporte por carretera, por el momento los servicios mínimos no han podido salir.

Los sindicatos mantuvieron una reunión este miércoles con las empresas concesionarias y mediación de la Inspección de Trabajo. Un día antes, los representantes sindicales se mostraban pesimistas por la tardanza con la que se convocó esta cita y todas las reclamaciones a tratar. Por este motivo, no descartan realizar una huelga indefinida en enero.

Los trabajadores demandan mejoras salariales y de conciliación tras cuatro años con un convenio caducado. Reclaman también una reducción de tiempo de conducción y limitación de jornadas que consideran abusivas.