Teo (A Coruña) y Xunta firman un convenio para la adecuación del futuro centro de día

La alcaldesa de Teo, Lucía Calvo de la Uz, junto con la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, firmaron hoy un convenio de colaboración para la financiación de las obras de adaptación del local que albergará el futuro centro de día de Teo, situado en Montouto, por un importe total de 600.000 euros.

Se trata de un edificio aislado que cuenta con una superficie construida de 910 metros cuadrados, de los cuales 829,4 metros cuadrados son de superficie útil.

El espacio que se destinará al centro de día ocupa una superficie útil de 532,62 metros cuadrados, superando así la superficie mínima exigida por la normativa. Los 296,78 metros cuadrados restantes se reservan como área de posible ampliación futura del centro.

La entrada principal se situará en una posición central y, a partir del dicho acceso, se organizará el centro en dos zonas diferenciadas.

A la derecha de la entrada se situarán los espacios de mayor dinamismo y participación colectiva, como son la zona de actividades, la sala polivalente, el comedor y la cocina con office y almacén auxiliar.

A la izquierda de la entrada estarán los espacios más funcionales, técnicos y de atención personalizada, tales como los despachos administrativos, la sala de atención social y enfermería, los vestuarios y aseos del personal y el cuarto de instalaciones. De esta forma, se garantiza el cumplimiento del programa funcional obligatorio.

En el extremo izquierdo, tras la zona técnica, se encuentra un almacén extra que se podrá habilitar en un futuro como ampliación del centro, bien sea para aumentar la capacidad de usuarios o para incorporar nuevas áreas de atención especializada.

El diseño propuesto para el futuro centro de día incorpora criterios de accesibilidad universal, confort térmico y acústico, eficiencia energética, seguridad contra incendios y señalización cognitiva, conforme a los estándares exigidos para su acreditación como centro de servicios sociales.

Todo esto garantizará que el edificio cumpla las condiciones necesarias para obtener la autorización administrativa previa al inicio de actividad como centro de día, conforme al régimen establecido por la Xunta de Galicia.

Por último, se procederá a la urbanización del entorno del edificio, con una doble zona de aparcamiento y de maniobra que permitirá el correcto desarrollo de la actividad del centro.

Centro de día

El futuro centro de día tiene como finalidad mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas mayores del municipio de Teo que necesitan este recurso asistencial para dar respuesta a sus necesidades.

De esta forma, el vecindario dispondrá de un servicio de atención diurno, el cual tendrá capacidad máxima de 40 plazas.

Cabe destacar que este centro permitirá también ofrecer un servicio de conciliación a las familias de las personas mayores, que a día de hoy son muchas las que tienen que desplazarse a concellos vecinos para poder disfrutar de este servicio.

La población mayor de Teo supera los 4.000 habitantes con más de 65 años. Por eso, la regidora local insistió en que se trata de un proyecto vital para el municipio, ya que ofrecerá un servicio básico y fundamental para el disfrute de la gente mayor.