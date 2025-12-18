Sindicatos de Bomberos y Policías alcanzan un acuerdo con el concello de Santiago

Imagen de archivo de un camión de bomberos en Santiago. Concello de Santiago

Sindicatos de Bomberos y Policía Local de Santiago han llegado a un principio de acuerdo con el concello para atajar el conflicto abierto en relación a sus condiciones laborales, surgido principalmente a raíz del pago de las horas extra, que una mayoría de sus plantillas se negó a realizar.

Esta situación ha llevado a que, en el último mes y medio, turnos de ambos servicios se hayan quedado en mínimos, ya que la realización de estas horas extra era necesaria para solventar el déficit de personal existente.

Para tratar de llegar a un acuerdo, a un problema que se le prolongó casi dos meses y dejó a la ciudad sin servicios de emergencia, se creó una comisión de trabajo.

Según ha explicado el concello, en la reunión mantenida ayer miércoles, que se ha extendido durante más de dos horas y media, se ha llegado a un principio de acuerdo.

Aun así, el Gobierno local ha apuntado que las partes se han comprometido a no trasladar los contenidos hasta estar redactados los términos del acuerdo.

Fuentes sindicales, tanto de UGT como de CC.OO, coinciden en que se han resuelto las principales diferencias en torno a las horas extra y en relación a complemento específico, que afecta a la nocturnidad y a la festividad.

Desde el sindicato de Comisiones Obreras trasladan que hoy se ha dado "un paso importante" y muestran su optimismo, al igual que UGT.

Ambas organizaciones recogen que se encuentran a la espera de leer los términos del acuerdo, que esperan recibir en los próximos días, y, si se mantiene sobre lo pactado este miércoles, saldrá adelante.

Con todo, desde UGT avisan que también necesitarán el visto bueno de las asambleas de personal para "desconvocar el conflicto", lo cual esperan que suceda.