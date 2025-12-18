Santiago aprueba una declaración institucional en defensa de los estudios de Medicina Concello de Santiago

El Concello de Santiago aprobó por unanimidad en el pleno ordinario de diciembre una declaración institucional en defensa de los estudios universitarios de Medicina en la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

El texto expresa el apoyo municipal a la USC y a su Facultad de Medicina "como referente docente e investigador en el ámbito biosanitario". El Pleno apoya "un compromiso a todas las instituciones de que cualquier acuerdo con la USC cerrará el camino a actuaciones unilaterales de creación de nuevas titulaciones o estructuras docentes en el Sistema Universitario de Galicia, junto con una financiación suficiente que preserve la calidad y el prestigio de los estudios de Medicina".

Con esta declaración, la Corporación reafirma su compromiso con la defensa de la universidad pública gallega y con el "papel estratégico de Compostela como ciudad universitaria y sanitaria de referencia".

Por esto, la declaración llama a "respetar la autonomía universitaria de la USC e instar a todas las instituciones a que no adopten decisiones unilaterales que afecten a la organización y calidad de los estudios de Medicina".

De igual modo, deciden "apoyar los trabajos de la mesa de negociación establecida entre Xunta de Galicia y Universidades públicas gallegas, con la participación de todos los actores interesados":

En la misma línea, el Concello apuesta por "garantizar los derechos del estudiantado, asegurando la voluntariedad de la movilidad, la igualdad de condiciones académicas y soluciones para situaciones transitorias".

Por lo tanto, demanda "un compromiso a todas las instituciones o estructuras docentes en el Sistema Universitario de Galicia, junto con una financiación suficiente que preserve la calidad y el prestigio de los estudios de Medicina".

De este modo, el concello de Santiago busca ejercer su responsabilidad política e institucional como ciudad universitaria histórica en la defensa de su universidad pública y del papel estratégico que juegan los estudios de Medicina en el conjunto del sistema sanitario y científico gallego.