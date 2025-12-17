La valla publicitaria en Santiago que hará posible que nadie coma solo estas Navidades

La red compostelana de Estaciones de Servicio Galuresa lanzaba hace unas semanas la iniciativa 'El regalo más grande', por el cual cedía su valla publicitaria, de unos 24 metros cuadrados, localizada en la estación de servicio de Pontepedriña para cualquier persona que tuviera "algo que decir".

Galuresa ha premiado a la campaña presentada por la bocatería compostelana Chichalover con el apoyo de la asociación santiaguesa Paluso para impulsar un crowdfunding solidario para hacer posible la histórica Cena de Nochebuena y la Comida de Navidad de la entidad para personas que viven en situación de soledad, vulnerabilidad o aislamiento social.

La candidatura destacó, según recoge la nota oficial de la marca, "por su honestidad y, sobre todo, por su urgencia" ya que, a pocos días de celebrarse estas fiestas, Paluso solo consiguió recaudar 360 euros, una cifra insuficiente para mantener una tradición solidaria que la entidad lleva más de 30 años organizando en Compostela.

Una valla que es un marcador humano

Desde hoy, la lona instalada en Pontepedriña exhibirá a petición de Paluso y se actualizará de manera manual y a la vista del vecindario a medida que vayan entrando donaciones.

La acción, concebida como gesto simbólico y colectivo, permitirá que las personas que pasen por la zona vean en tiempo real el impacto de la campaña y cómo la ciudad responde para que nadie cene solo en esta época del año.

Galuresa que, cedió este espacio publicitario como parte de su acción de Navidad, quiso garantizar que la causa ganadora obtuviera la máxima visibilidad.

Chichalover, impulsora de la candidatura, celebra que la serendipia de la campaña pusiera el foco "en una necesidad silenciosa pero muy real" y confía en que la ciudad vuelva a demostrar su enorme capacidad de movilización.