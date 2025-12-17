Los europeos lo tienen claro: eligen esta ciudad de Galicia como destino para empezar 2026

A menos de dos semanas para terminar 2025 y dar la bienvenida a 2026, son muchos los que tienen planeada una escapada para vivir este momento del año en un nuevo lugar. Millones de europeos y españoles deciden hacer sus maletas, hasta tal punto que este fin de año las búsquedas de vuelos han aumentado en un 10% con respecto al de 2024.

Según ha podido comprobar el buscador de vuelos y hoteles Jetcost.es, buena parte de los europeos que quieren pasar las fiestas fuera de su país lo quieren hacer en España, y muchos de ellos en Galicia, siendo uno de los destinos más buscados por el resto de españoles y europeos para comenzar el año 2026.

Esta ciudad de Galicia está entre los favoritos

Galicia y su cultura, sus fiestas, sus tradiciones, su gastronomía y sus paisajes son algunos de los motivos por los que es uno de los destinos del país más solicitados a la hora de planificar un viaje en estas fechas tan señaladas. En general, España es el país más buscado en Jetcost para comenzar el año 2026 por delante de Italia, Francia, Portugal y Reino Unido.

Según los datos analizados por este buscador de vuelos entre el 26 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026, se indica que una gran mayoría de los viajeros se ha decantado por Galicia, y dentro de ella, por Santiago de Compostela. La capital gallega es la décima ciudad más solicitada por los viajeros portugueses y la decimoquinta por los franceses.

Por su parte, para los españoles, Santiago de Compostela ocupa el puesto veintisiete entre los destinos más buscados de todo el mundo para pasar el fin de año, por delante de otros destinos españoles y europeos como Oporto, Fuerteventura y Valencia.

Galicia y su atractivo turístico navideño

Galicia se ha consolidado como uno de los grandes atractivos turísticos de España para despedir el 2025. Cada vez más viajeros españoles y europeos deciden descubrirla gracias a sus paisajes verdes, su costa, su gastronomía excepcional y sus ciudades llenas de actividades y de ilusión navideña.

A Coruña enamora con su paseo marítimo, sus playas urbanas y la Torre de Hércules, mientras que Santiago de Compostela sigue siendo el gran imán cultural y espiritual gallego. Vigo, por su parte, vive un momento espectacular, con datos de ocupación hotelera cercanos al 90%, reflejo del gran atractivo navideño de la ciudad.