Absuelto un administrador de una academia de Ames (A Coruña) acusado de estafa

La Audiencia de A Coruña ha absuelto al administrador de una academia de Ames que impartía un curso de corte y confección sin la autorización necesaria y que había sido acusado de estafa.

La sección sexta del órgano ha valorado que no queda acreditado el engaño para considerar el delito de estafa, ya que no se demostró que la publicidad realizada por la academia, antes de la matriculación, sobre un curso de corte y confección indicara que se obtendría un título oficial.

En su sentencia, el tribunal explica que esa mención se produjo en una publicación posterior a la matriculación. Además, considera que las declaraciones de las dos denunciantes no fueron suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado.

De esta manera, la Audiencia determina que no se puede acreditar que las personas que se matriculasen en este curso lo hicieran para obtener un título oficial. Así, absuelve de la acusación al administrador de la academia.

La sentencia no es firme, ya que cabe presentar recurso ante el TSXG.