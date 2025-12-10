Tras una jornada en alerta, Santiago de Compostela tendrá cielos despejados

Tras vivir ayer una jornada de inestabilidad meteorológica que dejó a Santiago de Compostela en alerta amarilla por vientos y lluvia, hoy el día será muy distinto con cielos despejados.

La situación durará hasta jueves por la tarde cuando se prevén lluvias que se prolongarán, previsiblemente, durante todo el fin de semana. Mañana por la mañana también podrán aparecer chubascos aislados.

En cuanto a las temperaturas, serán normales para este periodo del año, con mínimas que se mantendrán sin cambios significativos, que variarán de los siete a los nueve grados. En cuanto a las máximas, descenderán moderadamente, bajando de los trece grados a los diez.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.