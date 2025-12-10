El caos en Santiago, casi sin policías y bomberos : "Se ha normalizado lo inaceptable"

El 27 de octubre Santiago de Compostela vivía un día histórico, por desgracia. Por primera vez, en más de 100 años de historia, el Parque de Bomberos de la capital gallega permanecía inoperativo durante 24 horas por falta de personal, con solo tres bomberos en un turno para cubrir emergencias.

La situación estaba muy por debajo de la dotación mínima necesaria para garantizar la operatividad del parque que debería estar compuesta por doce profesionales por turno según el Plan de Emerxencias Municipais.

Los bomberos denunciaban en sus redes sociales que llevan años solicitando al concello el aumento de personal, "no pedimos privilegios, pedimos seguridad y eficacia para proteger a nuestra comunidad".

Con este escenario, los bomberos de Santiago deben movilizar otros parques de la provincia para intervenir en emergencias dada la falta de personal. Una situación que la ciudad ya ha vivido en varias situaciones, como cuando hubo dos incendios simultáneos y fue necesario que interviniesen el GES de Brión y el GES de Padrón, "la seguridad no puede depender de la suerte ni de la distancia de otro parque", criticaban.

De hecho, muchos de los parques de bomberos cercanos, como el de Ordes, Arzúa o Ribeira, también están sufriendo cierres y falta de personal, "los que tienen que rescatar, tampoco tienen con quién hacerlo", explicaban los bomberos de Santiago.

Tras más de cuarenta días de este hecho histórico, la situación no ha cambiado y no hubo ni un solo día en el que se cumplieran los mínimos de agentes necesarios. Desde sus redes sociales, los bomberos de Santiago denunciaban que "desde aquel 27 de octubre, donde se cruzó una línea histórica" la situación se ha agravado "hasta normalizar lo inaceptable" y ha derivado en una "emergencia institucional".

Pero la situación de los bomberos no es el único problema que atraviesa la ciudad de Santiago donde la Policía Local de la ciudad también se encuentra bajo mínimos. Para que haya un mínimo operando en la ciudad, debe haber tres patrullas, formadas por seis agentes y la realidad dista mucho de este dato habiendo, en varias ocasiones, dos efectivos en una única patrulla.

Por ello, no está garantizada la cobertura de puestos sensibles para la seguridad ciudadana, como los atestados o la vigilancia de la Sala de Pantallas en donde el 27 de octubre permaneció cerrado al tráfico, de 23:00 horas hasta las 8:00 horas, el túnel del Hórreo de Santiago, uno de los puntos más concurridos de la ciudad, por falta de personal de vigilancia, una situación que se repitió en otra ocasión, el 1 de diciembre.

Un año sin cobrar las horas extra

Antes de llegar al límite, la situación ya se había avisado por ambos cuerpos ante el concello de Santiago. Durante el mes de abril se reunieron para negociar las horas extra, que llevaban ambos cuerpos sin cobrar desde hacía un año, y el pago de las festividades y la nocturnidad en el complemento específico.

Tras no llegar a ningún acuerdo, los bomberos y la Policía Local de Santiago se negaron a seguir realizando más horas extraordinarias para cubrir la falta de personal. Y es que Santiago de Compostela cuenta con cerca de 120 agentes locales, una cifra muy por debajo de los casi 160 que marca la ley en la relación de puestos de trabajo del concello.

"Hay días en los que la capacidad del servicio depende más del compromiso de los bomberos que de los recursos disponibles", criticaban desde redes sociales los bomberos de Santiago.

Después de un año sin cobrar esas horas, el 21 de noviembre se celebraba un Pleno extraordinario en el que se aprobaba el pago de las horas extraordinarias de bomberos y policías de noviembre y diciembre de 2024 y de enero a septiembre 2025, así como las festividades de enero a septiembre de este mismo año.

En total, según apuntaba el Gobierno local, el pago ascendía a un importe total de 2.172.487 euros y que, según fuentes sindicales preguntadas por Quincemil, las del mes de noviembre fueron ya abonadas.

El Gobierno local, formado por BNG y Compostela Aberta, también informaba de que de manera inminente se incorporarían cuatro bomberos interinos. Además, están por convocarse doce plazas en este cuerpo y 15 en la Policía Local.

Solo se puede incorporar utilizando la interinidad el cuerpo de bomberos, debido a que son los únicos que forman parte de las listas de espera.

Aun así, el conflicto sigue vivo. Desde el Gobierno local defendían una subida del 20% que sería de: 22,68 euros por hora diurna; 28,36 por hora nocturna; 34,02 en días festivos, y 39,70 por hora nocturna en festivos. Una subida que desde los sindicatos denunciaban que se traduce en solo un céntimo más de lo que cobran por hora ordinaria.

Relación de puestos de trabajo

El pasado 3 de diciembre sindicatos de bomberos y policías y gobierno local se reunían para avanzar en la realización de un estudio de cara a la relación de puestos de trabajo (RPT), que establecerá los criterios para la fijación de complementos específicos en la retribución de ambos cuerpos, donde estarían la nocturnidad y las festividades.

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, estimaba que esta evaluación, a cargo de la Universidad de Santiago, estará finalizada en medio año y propone que tenga carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

Esta evaluación dará lugar a una relación de puestos de trabajo que contendrá las funciones, competencias y criterios para determinar el sistema retributivo, en concreto, del complemento específico por nocturnidad y festividad

Este acuerdo no existe, sin embargo, sobre la retribución de las horas extra, aunque desde los sindicatos entienden que la solución estaría relacionada de la mano de la RPT.

De momento no se ha fijado una nueva reunión, pero previsiblemente representantes sindicales se reunirán con la Universidad de Santiago, empresa encargada en realizar la RPT, para llegar a un acuerdo.

Los sindicatos, sin embargo, remarcan que llevarla a cabo podría alargarse, una situación que no se pueden permitir ni los bomberos, ni la policía ni los propios ciudadanos de Santiago de Compostela.