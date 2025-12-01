Santiago rehabilitará las fachadas del Centro Sociocultural José Saramago de Vite

El concello de Santiago de Compostela destinará algo más de 300.000 euros a la rehabilitación de las fachadas del Centro Sociocultural José Saramago de Vite y a la apertura de una nueva salida de emergencia en el edificio.

La Xunta de gobierno local, celebrada este mismo lunes, aprobó la licitación de las obras, que tendrán un plazo de ejecución de tres meses.

Las obras tienen como objetivo solventar las patologías detectadas en el chapado de granito que conforma el remate actual de la fachada del centro sociocultural, que será sustituido por un sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE).

De esta manera, además de atender al riesgo derivado del mal estado del chapado de granito, también se solucionarán los problemas de filtraciones y humedades por condensación que presenta la fachada y mejorar la eficiencia energética del edificio, ya que el sistema SATE permite reducir alrededor a un 25% a la demanda energética para calefacción o refrigeración.

Además, el proyecto atiende a las recomendaciones del Plan de Autoprotección del Centro Sociocultural, que detectó una deficiencia en cuanto a la capacidad de evacuación de la planta del semisótano del edificio que obliga a limitar el aforo del salón de actos.

Por ese motivo, se acondicionará una nueva salida de emergencia en esa planta, aprovechando las obras de sustitución del cerramiento de la fachada. La nueva puerta estará localizada en uno de los laterales del propio salón de actos.

El presupuesto base de licitación de las obras es de 303.807,18 euros y el plazo de ejecución de las obras será de tres meses.