Santiago cede una parcela a la Fundación Andrea para familias con largas estancias hospitalarias

El concello de Santiago aprobó, en la Xunta de Gobierno local extraordinaria celebrada el 27 de noviembre, la concesión sobre la parcela R-7 del SUP-4, para la construcción de un edificio y la puesta en funcionamiento del proyecto 'la Casita de Andrea'. La beneficiaria es la Fundación Andrea de apoyo a niños con enfermedades de larga duración, crónicas o terminales.

El proyecto se destinará al alojamiento para familias con escasos recursos que necesiten desplazarse a Santiago para largas estancias hospitalarias de niños y niñas con enfermedades de larga duración o crónicas.

De igual modo, ofrecerá también actividades lúdicas, de respiro familiar y de contacto social entre los menores beneficiarios de la entidad y a sus familias. Asimismo, acogerá la sede de la propia Fundación.

"Con esta actuación, el Concello reafirma su compromiso con las entidades del tercer sector y su apoyo a iniciativas como las de la Fundación Andrea que mejoran la calidad de vida de las personas", valoró el concelleiro de Patrimonio, Iago Lestegás.

Esta concesión tendrá un plazo de 30 años, que se podrá prorrogar, mediante declaración expresa, por dos periodos más de cinco años mientras se mantengan los fines por los que fue concedida.

Acabada la vigencia, el inmueble revertirá en el concello.

El valor de la parcela es de 1.468.303,50 euros y el presupuesto estimado de la ejecución material de la obra se sitúa en 1.720.596 euros.

En esa misma sesión, se acordó prorrogar por un año, hasta el 30 de noviembre de 2026, el contrato de servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios de los edificios y locales municipales, adjudicado a Jomar Seguridad S.L, con un presupuesto anual de 21.810,05 euros.

También se aprobó el convenio de colaboración con la Fundación Educación e Deporte de Santiagoo, que recoge una subvención nominativa de 20.000 euros, y las justificaciones de los ya firmados con Motoclub Móvete na Moto (30.000 euros), la Federación Galega de Atletismo (15.000 euros) y el Club Atletismo Santiago (10.000 euros).