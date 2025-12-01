El parque de bomberos de Santiago se queda inoperativo: "Cada par de manos cuenta y hoy faltaban"
Durante esta mañana los bomberos de Santiago atendieron un accidente múltiple con tres vehículos que dejó el parque vacío, una situación que se vuelve a repetir en la ciudad y que los bomberos ya han derivado a una "emergencia institucional"
Más información: Dos personas resultan heridas en Santiago tras un choque entre tres vehículos
Durante la mañana de este lunes, el parque de bomberos de Santiago de Compostela se ha vuelto a quedar vacío después de que los tres efectivos presentes en el turno tuviesen que efectuar una salida para atender a un accidente múltiple con tres vehículos. La intervención duró cerca de una hora y cuarto.
Fuentes de los bomberos municipales han trasladado a Europa Press que el parque permaneció "totalmente vacío" durante la duración de la intervención, en la que tuvieron que excarcelar a una persona al no poder salir de uno de los turismos.
Los hechos ocurrieron minutos antes de las 07.00 horas de este lunes en la rotonda del kilómetro 337 de la N-525, en la parroquia de O Eixo. Un accidente que el parque comarcal de bomberos tuvo que afrontar "cun equipo reducido ao límite, novamente por debaixo dos mínimos establecidos para garantir unha resposta adecuada", según explicaban los bomberos de Santiago en sus redes sociales.
Durante la actuación, de haberse producido otro aviso, el 112 habría contactado con el mando, presente en el lugar del accidente. Sin embargo, por "mucho que llegue el aviso, no se habría podido atender", porque "ya estaban tres para hacer el trabajo de seis", han señalado fuentes de los bomberos.
En su perfil de Instagram denuncian que llevan 48 horas consecutivas "sin operatividad real", iniciando el mes de diciembre con tres bomberos para toda la ciudad y que acumula jornadas de "inoperatividade total". En este escenario, señalan que el accidente de esta mañana ha sido una emergencia "complexa, de madrugada, que require coordinación, seguridade e medios".
"A intervención foi realizada coa máxima profesionalidade posible, pero non se pode normalizar que situacións de alto risco se atendan con dotacións insuficientes", continuan en el comunicado subido en sus redes en donde también han lamentado que "cada minuto conta, cada par de mans conta e hoxe faltaban".
"A cidadanía segue dependendo dun sistema que non está sendo protexido nin reforzado por quen debería", criticaban en redes.
"Emergencia institucional"
En su mismo perfil de Instagram, los bomberos explicaban que llevaban dos días consecutivos sin "operatividad real", arrancando este mes de diciembre con solo tres bomberos para "unha capital autonómica, patrimonio da humanidade e con máis de 100.000 habitantes".
Los bomberos denuncian que no se trata de un hecho aislado ni de un "mal día", sino que son "dous días nos que a cidade quedou á sorte de que non coincidisen dúas emerxencias" y dos días completos en los que Santiago no contó "cun servizo de emerxencias capaz de responder ao mínimo esixible". Un servicio de emergencias "que debería ser intocable, estable e prioritario está reducido a un equipo que non pode garantir tempos de respostas nin protocolos de seguridade".
"A situación leva demasiado tempo derivando nunha emerxencia institucional", explican y añaden que "a inacción é xa tan grave como o propio risco que estamos a denunciar".