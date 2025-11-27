El barrio da Almáciga, en Santiago, contará con una parada de autobús

A partir del próximo lunes 1 de diciembre, la línea P1 del transporte urbano (Figueiras - San Caetano) de Santiago de Compostela incorporará en su recorrido una parada en el barrio da Almáciga, concretamente en la rúa de Touro.

De este modo, subirá hasta la rúa de Touro los viajes de esta línea circulando con salida de Figueiras - rúa da Senra y con destino a la plaza de Camilo Díaz Baliño, en sentido norte de la circulación.

Las personas usuarias podrán utilizar la parada para bajar en la zona en los viajes desde el centro de la ciudad, así como subir al autobús con destino a San Caetano y realizar un viaje posterior hacia el centro urbano utilizando el trasbordo y abonando un único billete.